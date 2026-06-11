TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile Meclis'te bir araya geldi.

Kurtulmuş ve Mutti baş başa görüşmenin ardından Meclis Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası çıkan tartışmalara ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "TBMM bir partinin iç ihtilafında taraf olamaz. CHP sorunlarını kendi içinde çözmeli" dedi.



Kurtulmuş, CHP'li iki Grup başkanvekilinin üyeliklerinin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğinin aktarılmasının ardından, "Bu iki isim, Grup Başkanvekilliği görevini yapabilecek mi? Bu konuda CHP Genel Merkezinden TBMM Başkanlığına bir yazı geldi mi? Önümüzdeki salı günü CHP Grup toplantısı için her iki taraftan da bir talep gelmesi durumunda nasıl bir adım atılacak?" soruları üzerine,

Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, TBMM'de şu anda ikinci büyük gruba sahip ana muhalefet partisi CHP'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesini ve kendi aralarındaki sürtüşmeleri, çekişmeleri, problemleri en iyi şekilde çözmelerini ümit ve temenni ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanlığı olarak parlamenter hukukla kısıtlı olduklarını belirten Kurtulmuş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Meclis içtüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, Meclis gruplarının iç yönetmelikleri çerçevesinde karar veririz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz ve nasıl, ne zaman adım atılması gerekirse o adımları da atarak bugüne kadar geliyoruz.

Özetle şunu söylüyorum, bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Samimi olarak, Meclis Başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Söyleyeceklerim bundan ibaret."

Kurtulmuş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Meclis'te bulunan makam odasının boşaltılarak kendisine tahsis edilmesi yönünde Meclis Başkanlığına bir dilekçe sunduğu" iddiasının sorulması üzerine de "Bunların hepsi büyük resmin içerisinde detaydır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı atması gerektiği adımı, atması gerektiği zaman atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ama tekraren söylüyorum, arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir." dedi.