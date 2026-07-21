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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, çerçeve yasanın geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi amacıyla siyasi aktörlerle temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kurtulmuş, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet

Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerde, TBMM tatile girmeden önce Meclis gündemine getirilmesi planlanan çerçeve yasa

taslağına ilişkin destek ve uzlaşı arayışının ele alınacağı ifade ediliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugünkü "çerçeve yasa" trafiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından DEM Parti Eş Başkanlarını ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

Öte yandan; DEM Parti İmralı heyeti, dün İmralı'da görüştüğü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Heyetin açıklamasına göre Öcalan, ""Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi.