Bir süredir hiçbir projede yer almayan Şaşmaz’ın, dijital platform için hazırlanan Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olduğu yönündeki söylentiler kulislerde konuşulmaya başlandı. Setlerden uzak kaldığı dönemde birçok yapım için adı geçen ancak teklifleri geri çevirdiği bilinen oyuncunun bu projeye sıcak baktığı ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

Odatv’nin ulaştığı bilgilere göre, Şaşmaz’ın dizide Haydar Ali’nin dayısını canlandıracağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU

Yeraltı dizisi, gerilim dolu hikâyesinin merkezine güçlü bir aşk ve intikam öyküsünü yerleştiriyor. Ailesinin katilini öldürerek intikam alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), bu olayın ardından cezaevine girer ve burada Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin içine sürüklenir.

Üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda ise onu daha zorlu bir hesaplaşma beklemektedir. Çünkü unutamadığı kadın artık en yakınındaki adamın eşidir. Haydar Ali için geçmişle yüzleşme ve duygularıyla mücadele etme zamanı başlamıştır.

Dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alırken; kadroda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak bulunuyor. Yapım, geçmişin gölgeleri ile bugünün duygularını aynı hikâyede buluşturan çarpıcı bir anlatı sunmayı hedefliyor.