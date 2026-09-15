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Kaynak: Haber Merkezi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 14 Eylül'de “bilgi sahibi” sıfatıyla adliyeye giderek ifade verdi.

Yaşanan gelişmenin ardından dizide “Nevzat” karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, Kurtlar Vadisi'nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

“FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ”

Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Osman Sınav'ın o dönem FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Yakışırboy paylaşımında, “Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi” ifadelerini kullandı.

Oyuncu ayrıca, “Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez” sözlerine yer verdi.

RACİ ŞAŞMAZ DA “TEHDİT” İDDİASINI ANLATMIŞTI

Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden ayrılışına ilişkin Raci Şaşmaz'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadede de dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Şaşmaz, Sınav'ın senaryo konusunda fikir ve tavsiyelerde bulunmak istediğini, kendisinin ise bunu sakıncalı bulduğu için kabul etmediğini söyledi.

Şaşmaz'ın anlatımına göre Sınav, bu talebinin kabul edilmemesinin ardından kendisine gelerek tehdit aldığını söyledi.

Sınav'ın çocuklarının bulunduğunu ve bu nedenle diziyi bırakmak istediğini aktaran Şaşmaz, Osman Sınav'ın diziyi kendisine devrederek ayrıldığını ifade etti.