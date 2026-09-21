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Kurtlar Vadisi’ni 18 yıl önce Ergenekon davasında yargılanan bir isim Silivri’deki duruşma salonunda dile getirmişti. Şöyle demişti: “İddianame Kurtlar Vadisi’yle örtüşüyor.” Kimdi o isim?



MİT Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde gözler Kurtlar Vadisi dizisine çevrildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı ifadeye çağırdı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, senaristlerin bugün “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verecekleri bildirildi.

Kurtlar Vadisi’nde tartışılan karakter ise “Kazım Kaşifoğlu” idi.

Dizide “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ise bugün ifadeye çağrıldı.

Oyuncu Sedat Savtak da yine “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verecek.

Sanık yapıldığı “Ergenekon’un medya ayağı” denilen Odatv davasının duruşmasına çıkmasına 10 gün kala hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu gibi dizide de “Kazım Kaşifoğlu” karakteri de duruşmaya çıkamadan spor yaptıktan sonra öldü. Dizide iğneyle öldürüldü.

Kaşif Kozinoğlu için de “öldürüldüğü” şüphesi ilk günden beri dile getiriliyor.

Bugün Kozinoğlu’nun ölümünde Kurtlar Vadisi tartışılıyor ancak kimsenin konuşmadığı günlerde Silivri’de bir isim Kurtlar Vadisi’ni işaret ederek savunma yaptı.

18 yıl önce…

Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası vardı.

Yavru vatan Kıbrıs’ta destan yazdığı tepelerden birine adını verdiler: Zafer Tepe!

Zaferlerine kelepçe taktılar ve Silivri’ye attılar onu…

FETÖ’nün Ergenekon kumpasında bu kez mahkeme salonlarında, Silivri zindanlarında ülkesini savunma görevi verildiğini söyleyerek mücadele etti.

O isim, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’di.

Muzaffer Tekin 2015 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

14 Kasım 2008 yılında Muzaffer Tekin, FETÖ’nün Ergenekon kumpasında savunma yaptı.

Tekin, Silivri’deki duruşma salonunda ilk kez Kurtlar Vadisi dizisini duruşma salonuna, Ergenekon davasına taşıdı.

‘LAKABIM, KOD ADIM OLDU’

Muzaffer Tekin savunmasında, Ergenekon iddianamesinin Kurtlar Vadisi dizisi ile örtüştüğünü söyledi.

Aile içinde Muzaffer Tekin’e “Zafer” diye hitap ediliyordu.

Ve elbette Kıbrıs’taki üstün başarısından sonra da savunduğu o tepeye adı “Zafer” tepesi bu nedenle verilmişti.

Muzaffer Tekin ailesinde ve TSK’da herkesin kendisine “Zafer” denilmesine karşılık bunun “kod adı” olarak iddianameye yazılmasına isyan ediyordu.

Muzaffer Tekin, “İddianamenin aylar önce içeriğini birtakım tetikçi tarifesinden öğrendiğimiz gibi, Kurtlar Vadisi dizisi de birebir savcının iddianamesi ile ne gariptir ki örtüşüyordu” diye konuşmuştu.

Tekin, firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’e yazdığı mektupların birtakım medyaya servis edilmesi gibi Kurtlar Vadisi’ne de servisler yapıldığını işaret ediyordu.

Muzaffer Tekin’den sonra ise Ergenekon davasında Kurtlar Vadisi’nden bahseden bir başka isim, Sedat Peker oldu.

FETÖ’nün Ergenekon kumpasında sanık yapılan Sedat Peker 2013 yılında yaptığı savunmasında, Silivri’de şunları söylemişti:

“Şiddet yapabilme yeteneğim potansiyelim de var. Melek olmamakla beraber Hannibal Lecter olacak bir adam da değilim. Geçmiş yıllarda Kurtlar Vadisi tadında bir yaşantım olduğu için mi bilmiyorum ama ismim nedeniyle cezaevinde yattığıma inanmak istemiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilirse sevinirim. Aksi takdirde canınız sağ olsun.”