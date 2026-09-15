Kaynak: DHA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, Silivri Adliyesi'ne giderek "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Şaşmaz'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"HİÇBİR İLLEGAL GÜÇLE İRTİBATIMIZ OLMADI"

Kurtlar Vadisi’nin televizyon tarihinin en çok ses getiren dizisi olduğunu belirten Raci Şaşmaz, projeyi karalamak amacıyla iddialar ortaya atıldığını söyledi. Şaşmaz ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken, bilgi ve belge alıyorlar iddiası ise dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi, bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder."

"KARAKTERLER KURGUDUR, BİRİNİN ÖLÜMÜNÜ ÖNCEDEN BİLEMEYİZ"

Dizide yer alan Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak amacıyla kurgulandığını dile getiren Şaşmaz, karakterin ölümüyle hikayesinin tamamlandığını ve gerçek hayatla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti:

"Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır."

"HATIRLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Şaşmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti, o zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil."

Çekimler sırasında kullanılan araç plakalarının (34 PLT 34 hariç) ve mezar taşlarının senarist veya yapımcı tarafından bilinemeyeceğini kaydeden Şaşmaz, dönemin şartlarında kiralık araçların kullanıldığını söyledi.

OSMAN SINAV VE HASAN ATİLLA UĞUR AÇIKLAMASI

Hasan Atilla Uğur’un senaryoya müdahale ettiği iddialarının asılsız olduğunu savunan Raci Şaşmaz, Osman Sınav ile Uğur'un tanışma sürecini anlattı:

"Osman Sınav Hasan Atilla Uğur ile ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin çekiminde tanıştı. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav'ın ile Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi. Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur ile tanışmış oldum ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bireysel bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır. Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur."

"FETÖ'CÜLERLE ANILMAYI ZUL SAYARIM"

Pana Film ve Kurtlar Vadisi YouTube hesaplarıyla ilgisinin bulunmadığını belirten Şaşmaz, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Bizimle bir ilgisi yoktur. Kaldı ki Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ'cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapılmış, devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık bir biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım."

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 10 Nisan 2012'de verilen takipsizlik kararının, Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla kaldırıldığını ve soruşturmanın yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan kamu görevlileri, sağlık çalışanları ve basın mensuplarının da aralarında bulunduğu gözaltılar neticesinde soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 13'e yükseldi. Soruşturma kapsamında senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.