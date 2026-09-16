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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristlerinin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermesi gündemdeki yerini koruyor.

Senarist Raci Şaşmaz, ifadesinde, “Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur” dedi.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, iddiaları aktardığı yazısında Cumhuriyet gazetesine atılan molotofun ve "Ergenekon kumpasının" dizide bilindiğine ilişkin teorilere yer verdi.

Erkin, Kurtlar Vadisi'nde işlenen bazı olay ve diyaloglara dikkat çekti. Erkin, Ergenekon-PKK bağlantısı, Rahip Santoro cinayeti, Kahramanmaraş katliamı ve Malatya’daki kitabevi suikastını sıralarken, dizide ordunun Amerika’dan vazgeçip yüzünü Rusya’ya döndüğüne ilişkin ifadeye de yer verdi.

ERGENEKON-PKK BAĞLANTISINDAN CİNAYETLERE KADAR SIRALADI

Aytunç Erkin, yazısında Kurtlar Vadisi'nde dikkat çektiği bazı başlıkları şöyle sıraladı.

Ergenekon PKK bağlantısını.

Rahip Santoro cinayetini.

Kahramanmaraş katliamını.

Malatya’daki kitabevi suikastını.

“AMERİKA’DAN VAZGEÇİP YÜZÜNÜ RUSYA’YA DÖNDÜ”

Erkin, ordunun Amerika’dan vazgeçip yüzünü Rusya’ya döndüğüne ilişkin bölüme de dikkat çekti. Dizide İskender’in Polat’la konuştuğu sırada, “Önceden ABD dost idi, şimdi onlar düşman Rusya dost” ifadelerinin kullanıldığını belirten Erkin, yazısının sonunda ise dikkat çeken bir mesaj verdi.

Erkin, “Bakalım yeni bölümlerde neler olacak...” ifadelerini kullandı.

Erkin'in yazısından ilgili kısım şöyle:

"Tarih 16 Aralık 2011.

Kozinoğlu’nun ölümünden bir ay dört gün sonra.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon kumpasında sanık avukatlarından Burak Bekiroğlu söz aldı. Bekiroğlu dedi ki:

'Bu Kurtlar Vadisi isimli dizide olan bazı şeylerin ilerleyen safhalarda gerçeğe döndüğünü gördük. Özellikle Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle alakalı dizide ölümünde 3 gün önce bir ölüm talimatının verilmesinden yola çıkarak ‘acaba bu dosya içerisinde bir araştırma yaparsak hangi sonuca çıkarız’a geldik. Efendim maalesef … eylemi gerçekleştirmiş olduğu 29 Mart 2008’den iki gün önce 27 Mart 2008’de dizide ve diziden hemen sonraki Siyaset Meydanı’nda çok önemli noktaları yakaladık.'

Burada araya gireyim. Burak Bekiroğlu’nun kastettiği dizinin 31’inci bölümü ve orada devlet içinde 'gladio'nun önemli ayağı İskender Büyük karakteri –ki Veli Küçük’ü oynadığı biliniyor- emrindekilere 'İstanbul’u yakın' diyor ve o kişiler de sağa sola molotof atmaya başlıyorlar. Avukat Bekiroğlu, Kurtlar Vadisi Pusu’da yaşanan 'Molotof' olayının 29 Mart 2008’de Cumhuriyet Gazetesi’ne molotof atılması olayıyla aynı olduğunu iddia ediyor. Gazeteye molotof atanlar eylem talimatını Veli Küçük’ten aldıklarını ifadelerinde söylemişti. Dizide de iki eylemlerinden iki gün önce bu sahne gerçekleşiyor.

Dönelim Ergenekon kumpası mahkemesine ve Burak Bekiroğlu’nun savunmasına. Bekiroğlu mahkemede dizinin o bölümünü izlettirdikten sonra diyor ki: 'Bakın efendim izleyelim. Sayın Veli Küçük’ü temsil eden şahıs talimat sonucu molotoflu eylem gerçekleştiriyor. Olaydan iki gün önce…'

Yani sadece Kaşif Kozinoğlu değil. Veli Küçük-İskender Büyük karakterinin benzerliği, o dönem ifadeye 'Veli Küçük’ten talimat aldım' cümlesinin yazdırılması.

Yani 'tesadüf' yok.

Ergenekon kumpasında yazılanları bildiler

Bir röportaj okudum arşivi karıştırırken... Sanem Altan o dönem Vatan Gazetesi’nde dizinin senaristleriyle görüşmüş ve 1 Mart 2009’daki röportajın sonuna şunları eklemiş:

Kurtlar Vadisi neleri bildi?

- Türkiye’yi bir çetenin idare ettiğini.

- Kaotik eylemlere girişmek için kolları sıvadığını.

- Uğur Mumcu cinayetini. (İskender Küçük başta PKK olmak üzere tüm bağlantıları çözen gazeteciyi İslami örgüt tarafından aracı havaya uçurularak öldürüyor.)

- Hrant Dink suikastını.

- Danıştay saldırısını. (İskender Küçük İslamcı vatansever gruplarca yaptırılmış gibi gösteriyor.)

- Gazi Mahallesi olaylarını. (İskender Küçük, Muro’ya kenar mahallelerde bombalı eylemler yaptırmak istiyor, ateş açtırıyor.)

- Ergenekon PKK bağlantısını.

- Rahip Santoro cinayetini.

- Kahramanmaraş katliamını.

- Malatya’daki kitabevi suikastını.

- Ordunun Amerika’dan vazgeçip yüzünü Rusya’ya döndüğünü. (İskender, Polat’la konuşurken 'Önceden ABD dost idi, şimdi onlar düşman Rusya dost' der...) Bakalım yeni bölümlerde neler olacak..."

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR? NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olarak askeri kariyerine adım atan Kaşif Kozinoğlu, 1980'de Özel Harp Dairesi bünyesinde göreve başladı. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde Tim Komutanlığı, İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı gibi hayati kademelerde hizmet verdi.

TSK’daki görev sürecinde ağırlıklı olarak Orta Asya sahasından sorumlu olan Kozinoğlu, ordudan istifa ettikten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı’na katıldı. MİT çatısı altında Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın talimatıyla "Baş Müşavir" unvanıyla Asya Bölgesi sorumluluğuna getirildi.

Kaşif Kozinoğlu ilk olarak Mayıs 2004'te Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına kaçışı olayında, Çakıcı'nın yakın adamları ile telefon görüşmesi yaptığının ortaya çıkarılması nedeniyle 5 ay hapis cezası aldı. Cezası daha sonra ertelendi ve para cezasına çevrildi.

Kendisinin daha sonra Oflu Hasan lakaplı kabadayı Hasan Cevahiroğlu'nun kardeşi Oflu Osman / Osman Cevahiroğlu'nun cenazesinde de baş göstermesi, o dönemler medyada mafya ve derin devlet bağlantıları olduğuyla alakalı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

10 Mart 2011 tarihinde Kozinoğlu hakkında, Ergenekon ve Odatv davaları kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin kozmik belgelerini ele geçirip sızdırmak” suçlarından soruşturma başlatıldı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kozinoğlu hemen o gün bir kargo uçağıyla Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi. Fethullahçı savcı Zekeriya Öz tarafından sorguya alındı.

Sorgusu esnasında kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti. 1,5 saat süren sorgusu sonrası tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

Kozinoğlu daha sonrasında yaptığı bir açıklamada “Tanıdığım herhangi bir gazeteci de zaten mevcut değil. Yalnız Emin Bey de (Emin Çölaşan) son kitabını imzalayıp, beni tanımadan bana göndermişti, sağ olsun. Biz kendimizi ve yaptıklarımızı anlatmayız. Bizi bilmesi gerekenler bilir. Herkesin de bilmesi zaten gerekmiyor. Beni Afganistan'dan çağırdılar, geldim. Benim uluslararası terörle ne şekilde mücadele ettiğimi tüm dünya biliyor (ilgilileri). Sonra ülkeme çağırıp, teröristsin dediler. Kargalar bile gülmekte zorlanır!” dedi.

Kozinoğlu 13 Kasım 2011 günü ifadesine 13 gün kala Silivri Cezaevi'nde kalp krizinden şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili daha sonra soruşturma başlatıldı fakat daha sonra takipsizlik kararı verildi.