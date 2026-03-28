Yeniçağ Gazetesi
28 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kurtlar alanda gezdi, şahin havada uçtu: Sivas'taki gösteriler nefes kesti

Sivas’ın Zara ilçesinde bu yılki Nevruz kutlamaları, alışılagelmiş etkinliklerin ötesine geçerek dikkat çekti. Programa özel getirilen kurtlar ve eğitimli şahin gösterisi, kutlamalara damga vurdu.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Sivas’ın Zara ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamaları, bu yıl farklı etkinliklerle öne çıktı. Geleneksel Nevruz ritüellerinin yanı sıra programa özel olarak getirilen kurtlar ve eğitimli şahin gösterisi, katılımcılara sıra dışı anlar yaşattı.

1 10
. Zara Anadolu Lisesi, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü amfi tiyatrosunda gerçekleştirilen program, Nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

2 10
Kutlamaların en dikkat çeken bölümü ise alana getirilen kurtların kontrollü şekilde gezmesi oldu. Katılımcılar, doğanın simgelerinden biri olan kurtları yakından görme fırsatı bulurken, bu anlar büyük ilgi topladı.

3 10
Ardından sahne alan eğitimli şahin, yaptığı uçuş gösterisiyle izleyenlere görsel şölen sundu.

4 10
Alışılagelmiş Nevruz etkinliklerinin ötesine geçen program, geleneksel oyunlarla devam etti. Katılımcılar at binme, halat çekme, demir dövme, yumurta boyama ve yumurta tokuşturma gibi etkinliklerle hem eğlendi hem de kültürel değerleri yaşattı.

5 10
Nevruz programına katılan kurt yetiştiricisi Murat Beysun ise kurtlar hakkında bilgiler vererek, "Bir bilinmezliğe gidiyorsunuz. Bu bilinmezlik onların gözünde korku değil, Nevruz ateşi gibi gözlerindeki koru aydınlatan bir olaydır" dedi.

6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro