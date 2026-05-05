Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan olayda, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bir besici sabaha ağır bir kayıpla uyandı. Yıldızlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ağıla gece saatlerinde giren kurt ya da kurtlar, içerideki koyunlara saldırdı.

Sabah saatlerinde ağıla giden hayvan sahibi Fikret Taşkın, 15 koyunun telef olduğunu görünce durumu fark etti. Saldırı sonrası büyük üzüntü yaşayan Taşkın, hastalık riskine karşı gerekli önlemleri aldı.

Telef olan hayvanlar, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla kontrollü şekilde gömülürken, bölgede benzer saldırılara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.