YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

O zaman, sizi 2015 yılı “Stratejik Derinlik”in sahibi, ülkemizi Ortadoğu bataklığına saplayan ana mimarlardan Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığında kurulan hükümetin Meclis ’deki “Hükümet Programı” görüşmeleri gününe götüreceğim…

Kürsüde, CHP Grubu adına İstanbul milletvekili İlhan Kesici konuşuyor ve AKP iktidarına yönelttiği eleştirileri çok anlamlı bir fıkra ile süslüyor (TBMM Tutanak);

-İLHAN KESİCİ (Devamla)

Şimdi, bana yakın, benim kadar olmasa bile bu Orta Doğu hadisesini iyi anlatacak, Sayın Başkanın da yüksek müsaadeleriyle, havayı da birazcık daha ısıtmak sadedinde bir küçük fıkra arz etmek istiyorum.

Kurtla tilki ormanda dolaşıyorlar. Açlıktan ölür hâle gelmişler. Kurdun gözü açlıktan kararmış, göremiyor, seçemiyor fakat bakmış, bakmış, uzaktaki bir ağaç dalında bir et parçası var gibi görünüyor, hem de but. Tilkiye demiş ki: "Tilki kardeş, ben şu ağaçta şöyle bir şey görüyorum ama gözümün feri iyi değil, gözümün feri söndü. Bir de sen bak bakalım, ne görüyorsun orada?" Tilki baktı, doğru, fakat hemen üstüne atlamamak lazım. "Ben biraz daha yakından bakayım kurt ağabey.", "Bak." Gitti yakından baktı, sağına baktı soluna baktı, bir bubi tuzağı arkaya saklanmış. Şimdi, her gün karşılaşıyoruz ya o işlerle. Geri döndü geldi. "Kurt ağabey, o et çok iyi bir et fakat bunu akşam yiyelim." dedi. "Ya akşam yiyelim olur mu? İşte açlıktan ölüyoruz, şimdi yiyelim." Dedi ki: "Ben orucum." Allah Allah, tövbeler, tövbeler olsun ya Rabbi, bu neyin işi? Kurt şöyle bir takvimi karıştırdı, dedi: "Ya, daha ramazan gelmedi, bu neyin orucu?" Dedi ki: "Şaban ayındayız, ben üç ayları da tutuyorum." Allah Allah, bu neyin işi? Neyse, kurdun da biraz hoşuna gitti, "Madem öyle, ben şimdi gider bu eti yerim, buna da iftarlık bir lokma bile bırakmam; bu da onun cezası olsun, aklının cezası." Tamam, peki. Gitti, attı pençeyi, bubi tuzağı patladı; kurt bir tarafta, tilki bir tarafta, et bir tarafta, darmadağın oldular. Neyse, kurt kafayı kaldırdı, gözüyle bir baktı. Deminki "Orucum." diyen tilkiye bak, ete yapıştı, eti yiyor, bitirecek neredeyse. "Ya, tilki kardeş ne oluyor? Hani sen oruçtun?" "E haberin yok mu?" "E neden haberim var mı?" "Top patladı, iftar oldu." (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; bu Orta Doğu her milimetrekaresi tuzaklarla dolu olan, buna benzeyen hâllerle dolu olan bir yerdir; o yüzden normalin çok daha üstünde yüksek bir özen ister.

***

Sene 2026…

Ortadoğu bataklığında debelenmeye devam ediyoruz.!.. Yahudi kaftanlı bir hilafet aşkı uğruna bubi tuzaklarına gözü kapalı dalıyoruz. Her milimetrekaresi tuzaklarla ve kalleşliklerle dolu olan bu coğrafyada tilkiyi kendimize rehber etmişiz!..

Yarın Türkiye’nin başına bir şeyler gelir mi veya ne gelir?..

Fıkrayı bir daha okuyun!..