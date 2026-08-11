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Tokat / Fatih Karaman -Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Yeni Parti Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Tokat Bakkallar, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya’nın zincir marketler ve internet satış platformlarına yönelik düzenleme çağrısına destek verdi.

Esnafın son yıllarda artan maliyetler, kredi ve SGK borçları ile büyük zincir marketler ve internet satış platformlarının oluşturduğu rekabet baskısı altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Kurtgöz, küçük işletmelerin korunmasının şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Şaban Kaya’nın yaptığı açıklamanın yerinde ve önemli bir çağrı olduğunu ifade eden Kurtgöz, “Esnafımız yalnızca ekonomik hayatımızın değil, mahallelerimizin ve şehirlerimizin sosyal dokusunun da temel taşıdır. Bir esnafın kepenk kapatması sadece bir işletmenin kapanması anlamına gelmez, aynı zamanda sokaklarımızın canlılığına ve toplumsal bağlarımıza da zarar verir” dedi.

Zincir marketler ve global internet satış platformları karşısında küçük esnafın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kurtgöz, rekabetin adil şartlarda sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Kurtgöz, “Bakkalından manifaturacısına, tuhafiyecisinden diğer küçük işletmelerimize kadar esnafımız büyük bir ekonomik mücadele veriyor. Bir tarafta ağırlaşan maliyetler, diğer tarafta büyük sermayelerin oluşturduğu rekabet baskısı var. Devletin burada esnafımızın yanında olması ve adil rekabet şartlarını oluşturması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şaban Kaya’nın NACE kodu uygulamasıyla zincir marketler ve büyük internet satış platformlarına yönelik sınırlama getirilmesi yönündeki önerisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtgöz, esnafın taleplerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınması çağrısında bulundu.

Kurtgöz açıklamasının sonunda, “Esnafımızın nefesi kesilmemeli. Küçük işletmelerimizin ayakta kalması, şehir ekonomisinin ve toplumsal hayatın devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Esnafımızın sorunlarının çözümü için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Sokaklarımızın ışığı sönmesin, esnafımızın umudu tükenmesin” dedi.