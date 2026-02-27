Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

Tokat’ın verimli ovaları ve güçlü tarımsal üretim potansiyeline rağmen ilde hâlâ lisanslı depo bulunmaması tepkilere neden oluyor. CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, yaptığı açıklamada lisanslı depo eksikliğinin Tokatlı çiftçiler için büyük bir mağduriyet yarattığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Kurtgöz, Tokat’ın Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Tokat, verimli toprakları ve yüksek üretim kapasitesiyle bölgemizin en önemli tarım illerinden biridir. Bu kadar üretimin olduğu bir ilde lisanslı depo bulunmaması çiftçimize yapılmış büyük bir haksızlıktır” dedi.

Lisanslı depoların çiftçinin ürününü güvenli şekilde saklamasına ve değerinde satmasına imkân sağladığını ifade eden Kurtgöz, Tokatlı üreticilerin bu imkândan mahrum bırakıldığını söyledi. Kurtgöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çiftçimiz ürününü çoğu zaman uygun koşullarda depolayamadığı için zarar etmekte ya da düşük fiyatla satmak zorunda kalmaktadır. Lisanslı depo sistemi hem üreticiyi koruyan hem de tarımsal ticareti güçlendiren önemli bir yatırımdır. Tokat gibi önemli bir tarım kentinde lisanslı depo neden yok? Bu yatırım Tokat’a ne zaman yapılacak?”

Yetkililere çağrıda bulunan Kurtgöz, Tokat’ın bir an önce lisanslı depoya kavuşması gerektiğini belirterek, “Çiftçinin emeği korunmalı, üretici desteklenmelidir. Tokat’ın lisanslı depo ihtiyacı artık ertelenmemelidir. İlgili kurumları ve yetkilileri Tokatlı çiftçiler adına göreve davet ediyoruz” diye konuştu.