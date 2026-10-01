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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



YENİ Parti Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da adının geçtiği fon ve borsa işlemlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın AK Parti’deki görevlerinden ayrılmasını değerlendiren Kurtgöz, siyasi görevlerden istifanın tek başına yeterli olmayacağını savunarak, söz konusu iddiaların hukuki ve mali boyutlarıyla da incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin son dönemde fon ve borsa işlemleri üzerinden gündeme gelen iddiaları konuştuğunu belirten Kurtgöz, kamuoyunda çeşitli soru işaretleri bulunduğunu söyledi. İddiaların kim tarafından gündeme getirildiğine veya hangi siyasi partiyle bağlantılı olduğuna bakılmaksızın, ilgili kurumlar tarafından şeffaf bir şekilde araştırılması gerektiğini dile getiren Kurtgöz, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını istedi.

Kurtgöz, açıklamasında, “Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlığını, en büyük yolsuzluğunu konuşuyor Türkiye. Fon ile vatandaşı soyup soğana çevirmişler. Yapanlar şu andaki yöneticiler. Eski bakan, AK Parti’nin en tepesindeki görevli Fatma Betül Sayan Kaya. Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etmiş. Yetmez, hesap sorulmalı” ifadelerini kullandı.

“KİM VARSA ORTAYA ÇIKARILMALI”

Siyasi görevlerden ayrılmanın kamuoyunda gündeme gelen iddiaları ortadan kaldırmayacağını savunan Kurtgöz, konunun yalnızca siyasi sorumluluk açısından değil, varsa hukuki ve mali boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini söyledi.

Kurtgöz, “Kim çalmışsa, kim çırpmışsa; işin içinde AK Partili varsa AK Partili, hangi partiden olursa olsun bu işin sonuna kadar gidilmesi ve hesabının sorulması gerekiyor” dedi.

İddiaların bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Kurtgöz, kamuoyunun konuyla ilgili açık ve şeffaf bir süreç yürütülmesini beklediğini ifade etti.

Kurtgöz, siyasi kimlik veya parti ayrımı yapılmadan, varsa usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, “Burada mesele bir siyasi partiyi hedef almak değil. Mesele, vatandaşın güvenini ilgilendiren bir konunun bütün yönleriyle aydınlatılmasıdır. Kim olursa olsun, hangi makamda bulunmuş olursa olsun, hakkında ciddi iddialar varsa bunların araştırılması gerekir” diye konuştu.