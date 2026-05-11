Manisa, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Genç Üst Geçidi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Üst geçidin asansöründe bir vatandaşın mahsur kalması üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin asansördeki vatandaşı kurtarmak için titizlikle çalıştığı esnada, caddeden geçmekte olan ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan iki kişi, asfalt zemine düşerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından:

Yaralılar, ambulanslarla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin incelemeler sürüyor.

Asansörde mahsur kalan vatandaşın kurtarılması için başlatılan operasyon gölgede kalırken, polis ekipleri iki motosikletin karıştığı kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.