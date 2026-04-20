Kurtaran-2026 Tatbikatı Akdeniz’de nefes kesti

Tatbikat sırasında yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemi kullanılacağını, scuba ve satıhtan ikmalli dalış sistemi ile dalışlar icra edileceğini belirten Günay, şöyle devam etti:

"Kurtaran-2026 denizaltıdan personel kurtarma tatbikatı kapsamında 15 Nisan'da tatbikata katılan tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiştir. Tatbikatın fiili safhasında, denizaltı harekat kontrol makamınca verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Müteakip günlerde tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya istinaden personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelerin triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi, faaliyetleri icra edilmiştir."