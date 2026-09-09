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Kaynak: İHA

Kaza, Kurtalan ilçesine bağlı İncirlik mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen 28 yaşındaki Umut Çiftçi yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü Umut Çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftçi'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası bölgede çalışma yapan kolluk kuvvetleri olayla ilgili inceleme başlattı.