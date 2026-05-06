Olay, Polatlı ilçesine bağlı Yıldızlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde mahalle sakinlerinden Fikret Taşkın’a ait küçükbaş hayvan ağılına giren kurt veya kurtlar, içerideki sürüye saldırdı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayvanlarına bakmak için ağıla giden Taşkın, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Yapılan incelemede 15 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi.

Yaşanan olayın ardından besici Taşkın, çevre ve toplum sağlığını korumak adına harekete geçti. Olası hastalık risklerini bertaraf etmek amacıyla, telef olan hayvanlar kontrollü bir şekilde gömülerek gerekli tüm önlemler alındı.