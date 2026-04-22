

Kocaeli / Nilay Kurt / Yeniçağ



​Kocaeli’nin sevilen isimleri Murat ve Nilay Kurt kardeşler, babaları Kurban Kurt’un başarılı açık kalp ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın ve ekibine teşekkür etti.

​Kocaeli’de hayırseverlikleri ve aktif siyasetin içindeki rolleriyle tanınan Murat Kurt ve Nilay Kurt kardeşlerin babası Kurban Kurt, geçtiğimiz ay geçirdiği kalp kriziyle ailesi ve sevenlerini korkutmuştu. Kocaeli Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde tedavi altına alınan Kurt, geçtiğimiz hafta dört damarın değiştirildiği kritik bir açık kalp ameliyatı geçirdi.

​KOCAELİ’NİN KALBİ HÜSEYİN ŞAŞKIN’A EMANET

​Ameliyatın ardından Kurt ailesi, bu zorlu süreci başarıyla yöneten Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın ve ekibine şükranlarını sundu. Kurt kardeşler, şu ifadelere yer verdi:

​“Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın hocamız, babamızın dört damarının değiştirildiği oldukça kritik açık kalp ameliyatını büyük bir titizlikle yürüterek onu sağlığına kavuşturdu. Mesleki tecrübesi, insani yaklaşımı ve operasyon sürecindeki ilgisiyle bu zorlu süreci bizler için kolaylaştırdı, bize büyük bir güven verdi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederiz" dediler. Hastanenin tüm çalışanlarına da teşekkür eden Kurt ailesi, “Hastane personelinin ilgi ve alakası bizleri çok duygulandırdı. Şükranlarımızı borç biliriz. Bu süreçte dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar.