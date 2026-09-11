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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü’nde bal hasadı gerçekleştirildi. Kaymakam Onur Titiz, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte arıcıları ziyaret ederek bal hasadına katıldı.

Köyde yürütülen arıcılık faaliyetlerini yerinde inceleyen Kaymakam Titiz, üreticilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurşunlu Köyü’nün zengin ve özgün florasının arıcılık açısından önemli bir potansiyel oluşturduğu belirtilirken, bölgenin doğal bitki örtüsünün üretilen balın kendine özgü aroma ve lezzet özellikleri kazanmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Bölgede arıcılığın geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra üreticilerin emeğiyle elde edilen doğal balların daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, bal hasadı dolayısıyla arıcılara bereketli ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.