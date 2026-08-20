Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kürk manto fiyatına çiftlik satın aldı: Nasıl olduğunu kendisi de anlamadı

Kürk manto fiyatına çiftlik satın aldı: Nasıl olduğunu kendisi de anlamadı

Christine Hires isimli ABD'li kadın, 1944 senesinde kürk manto satın almak için biriktirdiği parayla Vermont eyaletinde 150 dönümlük bir çiftlik satın aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kürk manto fiyatına çiftlik satın aldı: Nasıl olduğunu kendisi de anlamadı - Resim: 1

Tatil için geldiği bölgenin doğal yapısından etkilenen Hires, birikimini kürk manto yerine gayrimenkul yatırımında kullanarak 150 dönümlük süt çiftliğinin sahibi oldu. Satın alınan bu arazi, yıllar içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği devasa bir doğa koruma alanına dönüştü.

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Kürk manto fiyatına çiftlik satın aldı: Nasıl olduğunu kendisi de anlamadı - Resim: 2

ARAZİYİ SATMAK YERİNE DOĞA DERNEĞİNE BAĞIŞLADI

Satın aldığı çiftliği yaklaşık 20 sene boyunca kır evi olarak kullanan Hires, zamanla arazinin ticari amaçlarla imara açılmasını önlemek istedi.

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Kürk manto fiyatına çiftlik satın aldı: Nasıl olduğunu kendisi de anlamadı - Resim: 3

Bu doğrultuda 1964 senesinde mülkünü Green Mountain Ornitoloji Derneği'ne bağışlayarak alanın çevre eğitimi ve doğa koruma amacıyla kullanılmasını sağladı.

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Kürk manto fiyatına çiftlik satın aldı: Nasıl olduğunu kendisi de anlamadı - Resim: 4

GÜNÜMÜZDE 103 HEKTARLIK KORUMA ALANINA DÖNÜŞTÜ

Derneğin devraldığı başlangıçtaki 61 hektarlık alan, yürütülen çalışmalarla zaman içerisinde 103 hektarlık bir büyüklüğe ulaştı.

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Kürk manto fiyatına çiftlik satın aldı: Nasıl olduğunu kendisi de anlamadı - Resim: 5

Günümüzde bünyesinde 8 kilometrelik yürüyüş parkurları ile kuş dostu bir akçaağaç ormanı barındıran alan, bölgedeki doğal ekosistemin korunmasında aktif rol oynuyor.

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