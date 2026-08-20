Kürk manto fiyatına çiftlik satın aldı: Nasıl olduğunu kendisi de anlamadı

Tatil için geldiği bölgenin doğal yapısından etkilenen Hires, birikimini kürk manto yerine gayrimenkul yatırımında kullanarak 150 dönümlük süt çiftliğinin sahibi oldu. Satın alınan bu arazi, yıllar içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği devasa bir doğa koruma alanına dönüştü.