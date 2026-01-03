Yeniçağ Gazetesi
03 Ocak 2026 Cumartesi
Anasayfa Magazin Kurguda gözden kaçmış: Yıldız Tilbe’nin kameraya yansıyan hareketi olay oldu

Kurguda gözden kaçmış: Yıldız Tilbe’nin kameraya yansıyan hareketi olay oldu

İbrahim Tatlıses ile Asena arasında uzun yıllardır devam eden kırgınlık, İbo Show’un yılbaşı özel bölümüyle son buldu. Duygusal anların yaşandığı programda asıl dikkat çeken olay ise Yıldız Tilbe’nin Asena hakkında yaptığı hareket oldu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yılbaşı gecesi ekranlara gelen ve büyük ilgi gören İbo Show Yılbaşı Özel, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Cengiz Kurtoğlu, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe ve Şafak Sezer gibi tanınmış konukların yer aldığı program, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gecenin en çok konuşulan olayı İbrahim Tatlıses ile Asena’nın yıllar sonra barışması oldu. İkilinin hasret gidermesi stüdyoda duygusal anlara neden oldu.

Program sırasında Bülent Ersoy, Asena’ya Tatlıses’le neden 25 yıl boyunca görüşmediğini ve yapımcı Polat Yağcı’nın kendisini programa nasıl ikna ettiğini sordu. Bu sohbet esnasında yaşanan bir detay ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İKİ KATI PARA ALDI

Bülent Ersoy konuşurken, yanında oturan Yıldız Tilbe’nin kamerada olmadığını düşünerek “iki katı para aldı” şeklinde bir ifade kullandığı ve eliyle işaret yaptığı fark edildi. Kurgu sırasında gözden kaçan bu anlar, televizyon yayınında yer alınca izleyicilerin dikkatini çekti.

Program sonrasında sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Yıldız Tilbe’nin sözleri ve mimikleri hakkında yorum yaptı. Tilbe’nin bu beklenmedik çıkışı kısa sürede viral oldu.

Asena İbrahim Tatlıses defteri yeniden açıldı: Silahlı saldırı, gözyaşı ve affedişAsena İbrahim Tatlıses defteri yeniden açıldı: Silahlı saldırı, gözyaşı ve affedişMagazin
NE OLMUŞTU?

Ünlü oryantal dansçı Asena 22 yıl sonra eski sevgilisi İbrahim Tatlıses yıllar sonra yılbaşı programında barıştılar. Böylece 22 yıllık küslük sona erdi.

Magazin tarihinin en çok konuşulan ilişkilerinden biri, İbrahim Tatlıses ile ünlü oryantal dansçı Asena aşkıydı.

Yaklaşık dört yıl süren bu aşk, kıskançlık krizleri, şiddet iddiaları ve dramatik bir silahlı saldırı ile bitmişti.

Kaynak: Haber Merkezi
