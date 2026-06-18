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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Hava Kuvvetleri, yarı otonom savaş uçağı programı kapsamında Anduril tarafından geliştirilen FQ-44 için üretim aşamasına geçme kararı aldı. Şirket, aldığı yeni sözleşmeyle ilk üretim uçaklarını teslim ederek test, doğrulama ve operasyonel kullanım süreçlerine destek sağlayacak.

HAVA GÜCÜNDE YENİ DÖNEM

Anduril, FQ-44’ün seri üretime geçen ilk yarı otonom savaş uçağı olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasına göre ABD Hava Kuvvetleri, önümüzdeki yıllarda ek FQ-44 tedarik edebilecek bir üretim yapısı oluştururken, programın temel amacı hava muharebe kapasitesini daha hızlı ve daha düşük maliyetle artırmak.

FQ-44 programı, prototipten üretime uzanan sürecin hızına da dikkat çekiyor. Nisan 2024’te prototip sözleşmesi verilen uçak için Nisan 2025’te yer testleri başladı, ilk uçuş Ekim 2025’te gerçekleştirildi ve Haziran 2026’da üretim kararı alındı. Anduril, bunun son 50 yılı aşkın sürede bir savaş uçağının prototipten üretime en hızlı geçişlerinden biri olduğunu belirtiyor.

OPERASYONEL KABİLİYETLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre FQ-44; uzun menzil, kısa pistlerden operasyon yapabilme, yüksek savaş yarıçapı ve önemli yük taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip. Uçağın farklı görev konfigürasyonlarında çok sayıda sorti gerçekleştirdiği, farklı otonomi yazılımlarını uçuş sırasında kullanabildiği ve hava-hava mühimmat entegrasyon testlerinden geçtiği ifade edildi.

KIZILELMA VE ANKA-3’E YENİ RAKİP

Anduril’in elde ettiği başarı, insansız savaş uçağı alanındaki küresel rekabetin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor. Türkiye’nin Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA ve Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin ANKA-3 projeleriyle dikkat çektiği dönemde, ABD’nin FQ-44 hamlesi bu alandaki yarışın daha da hızlanacağını gösteriyor.

Şirket, üretim hattının mevcut kapasitesiyle yılda 150 adede kadar FQ-44 üretebileceğini açıklarken, programın önümüzdeki dönemde ABD’nin hava üstünlüğü stratejisinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.