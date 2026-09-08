Yeniçağ Gazetesi
08 Eylül 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı

Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı

Adrian Day Varlık Yönetimi Başkanı Adrian Day, ABD Hazine Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği son piyasa müdahalelerinin dolar ve borç krizine kalıcı bir çözüm sunmadığını, bu durumun kaçınılmaz olarak altına yarayacağını belirtti.

Utku Beycan Utku Beycan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 1

Adrian Day Varlık Yönetimi Başkanı Adrian Day, Yen ve uzun vadeli tahvilleri hedef alan hamlelerin geçici bir hareketlilikten öteye gidemediğini belirtti. Day, temmuz sonundaki yen müdahalesinin de kısa süreli etkiler yarattığını hatırlattı.

1 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 2

Ağustos ayının bu müdahalelerle başlaması ve bitmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

2 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 3

Bessent döneminde duyurulan adımların kafa karıştırıcı bulunduğunu belirten Day, Yellen döneminden kalan uzun vadeli tahvil geri alma programının zaten yürürlükte olduğunu hatırlattı.

3 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 4

Bessent’in bu programı en az ikiye katlayacaklarını duyurduğunu anımsatan Day, açıklanan rakamların piyasa büyüklüğü karşısında çok küçük kaldığını vurguladı.

4 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 5

Hazine tahvil piyasasının genel hacmi göz önüne alındığında 4 milyar dolarlık geri alımın büyük bir miktar olmadığını belirten Day, asıl önemli olanın gidiş yönü olduğunu ifade etti.

5 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 6

Programın mevcut yapının bir devamı niteliğinde olmasına rağmen neden büyük bir olay haline getirildiğini sorgulayan Day, piyasanın da bu algıyla hareket ettiğini dile getirdi.

6 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 7

Artırılan geri alımların ardındaki mantığın anlaşılır olmadığını savunan Day, Hazine'nin bu yolla uzun vadeli pozisyonlara daha fazla katılımcı çekmeyi hedeflemesinin tuhaf olduğunu söyledi.

7 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 8

Programın amacının likidite eklemek olarak açıklandığını hatırlatan Day, tahvillerin geri alınıp iptal edilmesinin aslında kısa vadede likiditeyi azalttığını ifade etti.

8 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 9

Hazine tarafından yapılan geri alımların genel arzı düşürmediğine dikkat çeken Day, bu alımlara karşılık yeni tahviller ihraç edildiğini belirtti.

9 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 10

Kısa vadeli tahvil ihraçlarının artmasıyla dengelenen süreçte piyasa arzının azalmadığını, bunun da talep tarafına yardımcı olmadığını kaydetti.

10 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 11

Hazine piyasasının en büyük sıkıntısının arz fazlası olduğunu belirten Day, 10 ve 30 yıllık tahvillerde arzın sürekli arttığını fakat yeterli alıcı bulunamadığını söyledi.

11 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 12

Geleneksel alıcıların sayısının azaldığını dile getiren uzman isim, bu durumun yıllardır süregelen yapısal bir sorun olduğuna işaret etti.

12 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 13

Yen müdahalesinin arkasındaki temel nedenin de bu tahvil dinamikleriyle bağlantılı olduğunu savunan Day, yenin yükselmesinin yerli tahvil sahiplerini satış yapmaktan alıkoyduğunu belirtti.

13 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 14

Bu sorunun yalnızca mevcut yönetim döneminde değil, uzun yıllardır derinleşerek devam ettiğini vurguladı.

14 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 15

Ukrayna savaşı sonrasında dolar sisteminden dışlanan Rusya'nın artık ABD hazine bonosu almadığını hatırlatan Day, Çin'in de varlıklarını azalttığının açıkça görüldüğünü belirtti.

15 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 16

Japon hükümetinin de müdahale öncesinde satış yaptığını ekleyen Day, küresel alıcı tabanının daraldığını ifade etti.

16 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 17

Bessent’in açıklamasındaki asıl noktanın 4 milyar dolarlık asgari tutar değil, azami sınırın bulunmayışı olduğunu belirten Day, en az iki katına çıkarma taahhüdünün bir mesaj verme amacı taşıdığını söyledi.

17 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 18

Elli yılı aşkın süredir devam eden döviz müdahalelerinin arkasına sürekli yeni fonlar konulmadığı sürece kalıcı başarı sağlamadığını vurguladı.

18 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 19

Altın piyasasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Day, ABD hükümetinin hamlelerine altının verdiği tepkinin öngörülebilir olduğunu ancak bunun da döviz piyasalarındaki gibi kısa soluklu kaldığını belirtti.

19 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 20

Müdahalelerle birlikte altının bir yükseliş trendi yakaladığını söyleyen Day, bu hareketin ardından bir geri çekilme yaşanmasının sürpriz olmayacağını sözlerine ekledi.

20 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 21

ABD Hazine Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği son müdahalelerin doları ve borç yükünü etkileyen temel sorunları çözmekten uzak olduğunu belirtti.

21 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 22

Day, bu durumun kaçınılmaz olarak altına yarayacağını ifade etti.

22 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 23

Hazine Bakanlığı’ndan gelen açıklamaların küresel çapta manşetlere taşındığını söyleyen Day, beklenen kalıcı etkinin yaratılamadığını vurguladı.

23 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 24

Temel sorunların çözülemediğini aktaran uzman isim, atılan adımların piyasalarda derin bir değişim yaratmadığını dile getirdi.

24 25
Küresel uzmandan altın tahmini: Ne zamana kadar yükseleceğini açıkladı - Resim: 25

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

25 25
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro