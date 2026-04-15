Çin’in küresel ticaret vitrini olarak kabul edilen ve halk arasında "Kanton Fuarı" olarak bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou’da kapılarını bahar dönemi için bir kez daha açtı.

Bu yıl 139. kez düzenlenen dev organizasyon, ulusal basından edinilen bilgilere göre 32 binden fazla şirkete ev sahipliği yapıyor. Toplamda 1,55 kilometrekarelik devasa bir alana yayılan fuar, 75 bin 700 stantla ticaret dünyasının nabzını tutuyor. Organizasyonun bu yılki en dikkat çekici tarafı ise, 3 bin 900 şirketin ilk kez bu prestijli platformda yer alacak olması.

İNOVASYON VE AKILLI TEKNOLOJİLER BAŞROLDE

Guangdong eyalet yetkilileri, fuarın küresel ticaretteki yenilikçi yaklaşımlar için bir "kilometre taşı" olmasını hedeflediklerini vurguluyor. Bu vizyon doğrultusunda fuar alanına akıllı yaşam, düşük karbonlu çözümler ve tasarım odaklı çalışmaların sergilendiği 8 yeni özel bölüm eklendi.

İLK ETAPTA TEKNOLOJİ VE YEŞİL ENERJİ RÜZGARI

15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ilk etapta, ileri imalat teknolojileri ön planda yer alıyor. Üretimde otomasyon sistemlerinden yeni nesil enerji araçlarına, akıllı ev aletlerinden yeşil enerji altyapılarına kadar geniş bir yelpazede teknoloji şovu yapılıyor.

Çin’in makine ve donanım gibi geleneksel güç merkezlerinin yanı sıra; yapay zeka destekli ürünler, elektrikli araç bileşenleri ve dijitalleşme odaklı çözümler fuarın en çok konuşulan başlıkları arasında. Bu durum, Çin’in küresel değer zincirinde üst sıralara tırmanma ve sürdürülebilirlik hedeflerini de somut bir şekilde ortaya koyuyor.

KÖKLÜ BİR TİCARET GELENEĞİ

Geçmişi 1957 yılına dayanan ve her yıl bahar ile güz olmak üzere iki kez düzenlenen Kanton Fuarı, bu yılki serüvenini 5 Mayıs’a kadar sürdürecek. Ticaret dünyasının bu dev buluşması, hem ekonomik iş birlikleri hem de endüstriyel trendlerin belirlenmesi açısından kritik bir önem taşımaya devam ediyor.