Uber, Delivery Hero'yu 14,8 milyar dolar özsermaye değerlemesi üzerinden satın almak için resmi teklif sürecini başlattı. Anlaşma şartlarına göre hissedarlara hisse başına 41,50 euro nakit ödeme yapılması öngörülüyor. Türkiye pazarını yakından ilgilendiren ayrıntıya göre ise yerel operasyon olan Yemeksepeti Uber'in kontrolüne geçmeyecek; olası rekabet soruşturmalarının önüne geçmek adına ABD merkezli yatırım firması SSW Partners'a devredilecek.

Geçmiş dönemde Trendyol Go ve Getir hamleleriyle Türkiye pazarındaki yerini sağlamlaştıran Uber, bu hamleyle doğrudan bir marka devralmasa da küresel ölçekteki operasyon ağını genişletmiş olacak. 2015 yılından bu yana Delivery Hero çatısı altında faaliyet gösteren Yemeksepeti'nin yeni dönemdeki sahiplik yapısı ise ana satışın tamamlanmasının ardından netleşecek.

YEMEKSEPETİ YENİ BİR ORTAKLIĞA GEÇİYOR

İş birleşmesi anlaşmasına paralel olarak Delivery Hero ile New York merkezli SSW Partners arasında ayrı bir sözleşme imzalandı. Yaklaşık 1,6 milyar dolar büyüklüğündeki bu anlaşmaya göre Türkiye dahil toplam 14 ülkedeki operasyonlar yatırım şirketinin bünyesine katılıyor. Bu doğrultuda foodora, efood, Foody, Glovo ve PedidosYa gibi farklı coğrafyalardaki bölgesel markalar SSW Partners'a devredilirken; yatırım şirketi bu markalar için bağımsız olarak uzun vadeli stratejik ortak ve yeni yatırımcı arayışlarını sürdürecek.

KÜRESEL TESLİMAT PAZARINDA SINIRLAR GENİŞLİYOR

Satın alma prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte Uber, Delivery Hero'nun dünya genelindeki 50 pazarını kendi bünyesine entegre edecek. Portföye eklenecek markalar arasında Talabat, HungerStation ve Güney Kore'nin önde gelen platformu Baedal Minjok yer alıyor. Birleşme sonrasında faaliyet gösterdiği ülke sayısını 99'a çıkaracak olan Uber, teslimat ve mobilite hizmetlerini eş zamanlı sunduğu pazar sayısını da önemli ölçüde artırmış olacak.

SÜRECİN RESMİLEŞMESİ BEKLENİYOR

Satın alma bütçesini mevcut nakit varlıkları ve 14 milyar euro tutarındaki yeni köprü finansman anlaşmalarıyla karşılayacağını açıklayan Uber, sürecin tamamlanması için yasal onayları bekliyor. İşlemin resmiyet kazanması için Delivery Hero hisselerinin en az yüzde 50+1'i oranında kabul görmesi ve finansal düzenleyici kurumların onayından geçmesi gerekiyor. Dev satın alma sürecinin önümüzdeki dönemin ikinci yarısında tamamen sonuçlanması öngörülüyor.