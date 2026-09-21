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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Doğu Avrupa'dan Körfez'e, Akdeniz'den Doğu Asya'ya kadar genişleyen askeri gerilim küresel güvenlik mimarisini kilitledi.

Başkentler hava saldırılarının hedefi olurken, hava sahaları kapanma noktasına geldi; dünya peş peşe gelen alarm haberleriyle teyakkuza geçti.

MASKELER DÜŞTÜ, CEPHELER BİRLEŞTİ

Dünyanın stratejik merkezlerinde eş zamanlı olarak tırmanan askeri hareketlilik, yerel krizleri tek ve devasa bir küresel çatışma riskine dönüştürdü. Yüzlerce otonom hava aracının ve balistik füzelerin kullanıldığı son saldırılar, Doğu Avrupa ve Orta Doğu hatlarında dengeleri tamamen altüst etti.

MOSKOVA VE RİYAD HEDEFTEN KAÇAMADI

Ukrayna ve Rusya hattındaki çatışmalar derinleşerek Rusya'nın kalbine ulaştı. Başkent Moskova ve çevre eyaletler, hava savunma sistemlerini kilitelmeyi amaçlayan kitlesel İHA dalgalarının hedefi oldu.

Aynı saatlerde Orta Doğu cephesinde gerilim tavan yaptı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile enerji altyapısının kritik noktaları, balistik füzeler ve kamikaze İHA'larla vuruldu. Enerji koridorlarına yönelik bu tehdit, küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı.

AKDENİZ’DE DONANMA YIĞINAĞI VE HAVA SAHASI ALARMI

Doğu Akdeniz havzası, uluslararası aktörlerin savaş gemileri ve hava savunma unsurlarıyla adeta bir askeri üsse dönüştü.

Müttefik kuvvetlerin Kıbrıs çevresindeki donanma sevklerine karşılık, Türkiye bölgedeki haklarını ve seyrüsefer güvenliğini korumak adına KKTC'ye ek hava gücü kaydırarak deniz tatbikatlarıyla teyakkuz seviyesini en üste çıkardı.

Sıcak tırmanmanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı; Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki vatandaşları için acil güvenlik alarmı verdi.

Olası hava sahası kapanmaları, seyahat kısıtlamaları ve tahliye senaryoları sivil havacılığı durma noktasına getirdi.