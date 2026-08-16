Kaynak: Diğer

Susam tanesi büyüklüğündeki Güneydoğu Asya kökenli istilacı böcek türü Euwallacea fornicatus ("Çok Yönlü Delik Açan Böcek"), Antarktika hariç dünyadaki tüm kıtalara yayılarak büyük bir ekolojik ve ekonomik kriz yarattı. Yaklaşık 680 ağaç türünü doğrudan tehdit eden bu zararlı, taşıdığı ölümcül mantar türüyle ormanları ve kent içi yeşil alanları yok oluşun eşiğine getiriyor.

Donanım Haber'in haberine göre; Böceğin en büyük tehlikesi sadece ahşabı oyması değil; dişi böceğin ağaç gövdesine bıraktığı mantarın zamanla çoğalarak bitkinin iletim dokularını tıkamasından kaynaklanıyor. "Fusarium kuruması" olarak adlandırılan bu süreçte su ve besin alamayan ağaçlar bir yıl gibi kısa bir sürede kuruyup ölüyor. Ahşap ambalaj ve ticari sevkiyatlarla fark edilmeden taşınan bu tür, dişilerinin döllenme olmadan da üreyebilme (partenojenez) yeteneği sayesinde tek bir bireyle bile devasa yeni koloniler başlatabiliyor.

GÜNEY AFRİKA'DA 20 MİLYAR DOLARLIK HASAR, TÜRKİYE'DE İLK TESPİT Yapıldı

Enfekte olan ağaçların kurtarılamaması sebebiyle tek çözümün kesilip imha edilmesi, ülkeler üzerinde devasa mali yükler oluşturuyor. İstilanın en ağır seyrettiği Güney Afrika’da kentlerdeki 65 milyon ağacın kesilmesi gerekebileceği ve bunun sadece o ülke için 20 milyar dolara yakın bir maliyet yaratacağı hesaplanıyor. Küresel çaptaki toplam ekonomik zararın ise yüz milyarlarca doları bulması bekleniyor.

Söz konusu istilacı tür Türkiye'de de görüldü. İlk olarak 2024 yılında İstanbul-Eminönü'ndeki ağaçlarda tespit edilen ve morfolojik ile DNA analizleriyle varlığı kesinleşen zararlı, Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü tarafından Türkiye'de "mevcut, yaygın değil ve resmi denetim altında" şeklinde sınıflandırıldı. Bölgesel yayılımı tamamen durdurmaya yönelik resmi denetim ve imha çalışmaları sürüyor.