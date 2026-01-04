Dünya yeni bir jeopolitik belirsizlik sürecine girerken, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamlesi küresel piyasalarda dengeleri yeniden sarstı. Çin-Tayvan hattında artan tansiyonla birlikte risk algısının yükseldiğine dikkat çeken ekonomistler, yatırımcı davranışlarında güvenli limanlara yönelişin hızlandığını vurguluyor. Uzmanlar, özellikle altın fiyatlarının bu süreçte öne çıkan başlıkların başında geldiğini belirtiyor.

'BU ORTAMDA KİMSENİN PARASINA GÜVEN OLMAZ'

Uzun yıllardır ekonomi yazıları yazan siyaset bilimci Barış Soydan, yaşanan gerginliklere değinerek sosyal medya hesabından, "Bu ortamda kimsenin parasına güven olmaz, hiç kimsenin parası olan altına kaçış sürer" ifadelerini paylaştı.

Venezula'daki gerilimin Çin ve Rusya'dan yüksek tonda bir tepki ile karşılanmamasına dikkat çeken Soydan, "Bloklar arası gerilime dönmedikçe borsalar ve kriptolar üzerinde ciddi etkisi olmaz. Venezuela'dan alacağı olan Amerikan petrol şirketlerinin hisselerini olumlu etkileyebilir. Eldeki verilere dayalı tahmin..." değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI HIZLANDI

Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan ekonomist Belgin Maviş, Venezuela kaynaklı jeopolitik gelişmelerin küresel piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi. Bu sürecin özellikle altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine işaret eden Maviş, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Venezuela’da yaşanan müdahalenin piyasalarda öngörülmeyen bir risk algısı yarattığını ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırdığını ifade etti.

Maviş, son dönemde merkez bankalarının artan altın alımlarının fiyatları güçlü tuttuğuna dikkat çekerek, jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte bu talebin daha da artabileceğini ifade etti. Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maviş, ons altında daha önce görülen 4.550 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Maviş, “4.650 dolar seviyesinin aşılması halinde piyasada yeni zirveler konuşulmaya başlanır” dedi.

ALTININ CAZİBESİ DAHA DA ARTABİLİR

Kısa vadeli fiyat geri çekilmelerinin endişe yaratmaması gerektiğini vurgulayan Maviş, bu hareketlerin yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Doların küresel ölçekte zayıf bir seyir izlediğine de işaret eden Maviş, euro/dolar paritesinin 1,17 seviyelerinde dengelenmesinin altını destekleyen unsurlardan biri olduğunu belirterek, doların değer kaybını sürdürmesi halinde altının cazibesinin daha da artacağını dile getirdi.