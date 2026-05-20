Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in uluslararası sularda müdahale ederek alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik muameleye sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, aktivistlere yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin kabul edilemez olduğu belirtilerek olay açık biçimde kınandı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki politikalarının sorumluları arasında gösterilen siyasi aktörlerin tutumlarının bölgedeki şiddet iklimini derinleştirdiği vurgulandı. Türkiye, alıkonulan vatandaşların ve diğer filo katılımcılarının derhal serbest bırakılması için uluslararası girişimlerin sürdüğünü ve diplomatik temasların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık, sürecin yalnızca Türkiye tarafından değil, ilgili diğer ülkelerle koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve en kısa sürede sonuç alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

BEN-GVİR’DEN PROVOKATİF ZİYARET

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Aşdod (Usdud) Limanı’na giderek dikkat çeken bir ziyarette bulundu.

Görgü tanıklarına ve aktarılan bilgilere göre Ben-Gvir, limanda bulunan aktivistlerle sözlü tartışmalara girerek ortamı gerdi. Ziyaretin, halihazırda uluslararası hukuk tartışmalarının sürdüğü süreçte gerçekleşmesi tepki çekti.

Aktivistlerin alıkonulması ve limandaki koşullara ilişkin iddialar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Türkiye ve birçok ülke gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel Sumud Filosu kapsamında yaşananlar, Doğu Akdeniz’deki gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.