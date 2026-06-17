Kaynak: AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Cut to the Chase: Sınırları Aşan Hakikat" başlıklı uluslararası gençlik zirvesine katılan aktivist J. Zacharias Crist, Filistin dayanışma hareketini, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Sumud Filosu deneyimlerini ve gençliğin bu süreçteki rolünü değerlendirdi.

Yaklaşık 20 yıl önce Müslüman olarak Türkiye'ye yerleşen ve çifte vatandaşlığı bulunan Crist, katıldığı Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesi sırasında iki gün boyunca alıkonulduğunu ve psikolojik ile fiziksel şiddete maruz kaldığını aktardı.

"İSRAİL GÜÇLERİ PASAPORT AYRIMI YAPMIYOR"

İsrail ordusunun müdahale esnasında aktivistlerin uluslararası kimliklerine aldırış etmediğini vurgulayan Crist, yaşadığı hak ihlallerini şu sözlerle anlattı:

"Saatlerce stres pozisyonunda kalma, bağlı olarak kalma, şiddet görme, kısacası işkence görme hissini yaşadım. Bu kez Küresel Sumud Filosu'yla işgal altındaki Filistin'e gittiğimizde fark ettiğim şey, siyonist işgal güçlerinin Amerikan, Avrupa, Türk veya Endonezya pasaportu olan insanlar arasında ayrım yapmadığıydı. Kim olduğunuzun önemi yoktu. Onların gözünde hepimiz Filistinliydik. Bize olabildiğince işkence etmeye hazırdılar."

Aktivistlerin yabancı pasaport taşımalarının yalnızca hayati tehlikeyi bir nebze sınırladığını belirten Crist, korumasız bırakılan Filistin halkının ise İsrail karşısında kendilerini savunacak bir hükümet desteğinden yoksun olduğunu dile getirdi.

KÜLTÜREL ASİMİLASYON VE HİKAYE ANLATICILIĞI

Siyonist hareketin yalnızca fiziki bir işgalle sınırlı kalmadığını, Filistin'in kültürel kimliğini de yok etmeye çalıştığını ifade eden Crist, tarihsel hafızanın korunmasının önemine şu örnekle dikkat çekti:

"Siyonist hareketin bir yönü de kültürel kimliği silmektir. Filistin humusu ve şavurması gibi en temel yiyecekleri bile sahiplendiklerini görüyoruz. Bunun 'İsrail humusu' olduğunu söylüyorlar. İsrail humusu diye bir şey yok, bu Filistin humusu. Siyonistler Filistinlilerin hikaye anlatma yeteneğini ortadan kaldırmak istiyor. Biz de bu durumu şu ankinden çok daha ciddiye almalıyız."

"TÜRKİYE BATI'NIN YAPAMADIĞINI YAPIYOR"

Sivil toplum aktivizminin sahadaki gerçekleri dönüştürmede önemli bir basamak olduğunu ancak devletlerin de daha kapsamlı siyasi adımlarla sorumluluk alması gerektiğini belirten Crist, Türkiye'nin dayanışmadaki rolünü şu ifadelerle özetledi:

"Türkiye'nin, Batılı ülkelerin yapamadığı şekilde insanları nasıl harekete geçirebildiğini bizzat gördüm. Batı'da Filistin'e destek artsa da Müslüman dünyasının ve özellikle Türkiye'nin katkısı yeterince fark edilmiyor. Müslümanların, özellikle de Türkiye'den yola çıktığımız için Türklerin bu hareketin omurgası olduğunu bizzat gördüm. İtalyan bir gazeteci de bana filoda 'Türkler bunun bir parçası olmasaydı bu hareket ilerleyemezdi' demişti."

GENÇLERE KÜRESEL DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Sumud kelimesinin "aktif ve proaktif bir kararlılık" anlamına geldiğini hatırlatan Crist, özgür bir Filistin amacıyla düzenlenecek sonraki filolarda da yer almaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye'deki genç neslin enerjisine güvendiğini ifade eden deneyimli aktivist, gençleri bu küresel hak mücadelesinin bir parçası olmaya davet etti.