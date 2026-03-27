Susam Bülten’in Mart ayı raporuna göre uluslararası silah ticaretinde dikkat çekici değişimler yaşanıyor. Türkiye, küresel sıralamada en fazla silah ihracatı yapan 11’inci ülke olurken, toplam ihracattaki payını da iki kat artırdı.

RUSYA GERİLEDİ

Küresel silah ticaretinde dengeler son beş yılda değişti. ABD, payını yüzde 36’dan yüzde 42’ye çıkararak liderliğini pekiştirdi. Son verilere göre en çarpıcı gerileme ise 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya savaş ilan eden Rusya’da görüldü.

Buna karşılık Fransa, İtalya, İsrail ve Güney Kore’nin paylarında artış yaşandı. Bu tablo, pazarın hem yeniden şekillendiğini hem de daha çeşitlenmiş bir yapıya kavuştuğunu ortaya koyuyor.

TÜRKİYE YÜZDE 1,8'E YÜKSELDİ

Türkiye’nin payının yüzde 0,9’dan yüzde 1,8’e yükselmesi de bu dönüşümün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Toplam pay hâlâ sınırlı olsa da Türkiye’nin küresel silah ihracatındaki görünürlüğü belirgin şekilde artmış durumda.

En büyük tedarikçilerin müşterilerine bakıldığında, ihracatın çoğunlukla belirli bölgeler ve stratejik ortaklarda yoğunlaştığı görülüyor. ABD’nin başlıca müşterileri arasında Suudi Arabistan, Ukrayna ve Japonya yer alırken; Fransa’nın öne çıkan pazarları Hindistan, Mısır ve Yunanistan oldu.

PAKİSTAN HEM ÇİN HEM DE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MÜŞTERİSİ

Rusya ile savaşan Ukrayna, dört farklı ülkenin en büyük üç alıcısı arasında bulunuyor. Özellikle Pakistan’ın hem Çin’in hem de Türkiye’nin en büyük müşterisi olması dikkat çekiyor. Bu durum, bazı pazarların birden fazla tedarikçi için merkezi hale gelebildiğini gösteriyor.

RUSYA EN ÇOK HİNDİSTAN'A SİLAH SATIYOR

Öte yandan Rusya’nın en fazla silah sattığı ülke açık ara Hindistan olarak öne çıkıyor. Rusya ve Çin arasındaki yakın ilişkiler sürerken, Pakistan-Hindistan geriliminde farklı tedarikçilerin rol üstlenmesi dikkat çekici bir tablo sunuyor.

Genel görünüm, küresel silah ticaretinin yalnızca ekonomik dinamiklerle değil; jeopolitik ittifaklar ve bölgesel güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini net biçimde ortaya koyuyor.