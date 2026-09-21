Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Küresel savunmada dengeleri değiştirecek hamle

Küresel savunmada dengeleri değiştirecek hamle

Geleceğin hava muharebe konseptlerine yönelik sürü sistemleri ve insanlı-insansız iş birliği projeleri hız kazanırken, ABD merkezli savunma devi insansız platformu için test sürecini genişletme kararı aldı.

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Küresel savunmada dengeleri değiştirecek hamle - Resim: 1

Lockheed Martin'in gizli projeler birimi Skunk Works tarafından geliştirilen Vectis insansız savaş uçağında üretim hedefleri büyütüldü. Şirket, yapımı devam eden ilk aracın yanı sıra öz kaynaklarıyla finanse edeceği dört yeni prototipin daha üretimine başlayarak toplam prototip sayısını beşe çıkaracağını açıkladı.

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Küresel savunmada dengeleri değiştirecek hamle - Resim: 2

İlk uçuşu 2027 sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan platform; Group 5 sınıfında, kuyruksuz ve radarda düşük görünürlük sunan gövde mimarisiyle öne çıkıyor.

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Küresel savunmada dengeleri değiştirecek hamle - Resim: 3

Açık sistem mimarisine sahip olan araç, tek başına bağımsız operasyon yürütebileceği gibi F-35 ve benzeri nesil insanlı savaş uçaklarıyla da senkronize görev icra edebilecek.

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Küresel savunmada dengeleri değiştirecek hamle - Resim: 4

SENSÖR VE MÜHİMMAT KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Hassas taarruz, keşif, gözetleme ve elektronik harp gibi kritik operasyonlar için tasarlanan Vectis, aerodinamik sürüklenmeyi azaltan ve görünürlüğü düşüren derin gömülü üst hava girişi tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Küresel savunmada dengeleri değiştirecek hamle - Resim: 5

Yaklaşık 10,4 metre uzunluğa ve 11,6 metre kanat açıklığına sahip olan platform, dahili silah istasyonunda AIM-120 AMRAAM ile hassas güdümlü mühimmatlar taşıyabilecek. Dijital mühendislik yöntemleriyle üretim maliyetleri ve montaj süresi ciddi oranda azaltılan uçağın, birim maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar seviyelerinde tutulması hedefleniyor.

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