Lockheed Martin'in gizli projeler birimi Skunk Works tarafından geliştirilen Vectis insansız savaş uçağında üretim hedefleri büyütüldü. Şirket, yapımı devam eden ilk aracın yanı sıra öz kaynaklarıyla finanse edeceği dört yeni prototipin daha üretimine başlayarak toplam prototip sayısını beşe çıkaracağını açıkladı.
Küresel savunmada dengeleri değiştirecek hamle
Geleceğin hava muharebe konseptlerine yönelik sürü sistemleri ve insanlı-insansız iş birliği projeleri hız kazanırken, ABD merkezli savunma devi insansız platformu için test sürecini genişletme kararı aldı.Haber Merkezi
İlk uçuşu 2027 sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan platform; Group 5 sınıfında, kuyruksuz ve radarda düşük görünürlük sunan gövde mimarisiyle öne çıkıyor.
Açık sistem mimarisine sahip olan araç, tek başına bağımsız operasyon yürütebileceği gibi F-35 ve benzeri nesil insanlı savaş uçaklarıyla da senkronize görev icra edebilecek.
SENSÖR VE MÜHİMMAT KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Hassas taarruz, keşif, gözetleme ve elektronik harp gibi kritik operasyonlar için tasarlanan Vectis, aerodinamik sürüklenmeyi azaltan ve görünürlüğü düşüren derin gömülü üst hava girişi tasarımıyla dikkat çekiyor.
Yaklaşık 10,4 metre uzunluğa ve 11,6 metre kanat açıklığına sahip olan platform, dahili silah istasyonunda AIM-120 AMRAAM ile hassas güdümlü mühimmatlar taşıyabilecek. Dijital mühendislik yöntemleriyle üretim maliyetleri ve montaj süresi ciddi oranda azaltılan uçağın, birim maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar seviyelerinde tutulması hedefleniyor.