Küresel savunmada dengeleri değiştirecek hamle

Yaklaşık 10,4 metre uzunluğa ve 11,6 metre kanat açıklığına sahip olan platform, dahili silah istasyonunda AIM-120 AMRAAM ile hassas güdümlü mühimmatlar taşıyabilecek. Dijital mühendislik yöntemleriyle üretim maliyetleri ve montaj süresi ciddi oranda azaltılan uçağın, birim maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar seviyelerinde tutulması hedefleniyor.