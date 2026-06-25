Teknoloji dünyası, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerine yönelik küresel talebin artması nedeniyle uzun süredir ciddi bir DRAM (RAM) tedarik kriziyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren bellek fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar, akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar neredeyse tüm elektronik ürünlerin maliyetlerine doğrudan yansıdı. Tedarik zincirindeki bu tıkanıklık, üreticileri daha önce görülmemiş alternatif yollar aramaya itti. Yaşanan çip kıtlığı döneminde DDR4 RAM fiyatlarının bir ara yüzde 2200 gibi astronomik bir oranda yükselmesi, firmaların rotayı onlarca yıl öncesinin teknolojilerine çevirmesine neden oldu. Sektörden gelen son bilgilere göre, yaklaşık çeyrek asır önce piyasaya sürülen eski bellek çipleri yeniden üretim hatlarının gözdesi haline geldi.

DDR2 BELLEKLERDE YÜZDE 60'A VARAN FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Pazar analiz şirketi TrendForce tarafından paylaşılan verilere göre, DRAM pazarında yaşanan bu ekstrem daralma, üretim ömrünü çoktan tamamladığı düşünülen DDR2 belleklerin fiyatlarını yeniden zirveye taşıdı. Modern çipleri tedarik edemeyen veya yüksek maliyetlerden kaçınan üreticiler, piyasada nispeten daha büyük hacimlerde ve hazırda bulunan eski nesil belleklere geçiş yapmaya başladı. Oluşan bu ani ve yoğun talep patlaması nedeniyle, DDR2 fiyatlarının 2026 yılının ikinci yarısında yüzde 55 ile yüzde 60 oranında artış göstereceği öngörülüyor. Sektör uzmanları, 25 yıllık bir bellek teknolojisinin 2026 yılında bu denli bir talep görmesini endişe verici olarak nitelendiriyor.

TEDARİK SIKINTISI 3. ÇEYREKTE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Mevcut tedarik krizinin kısa vadede çözülmesi beklenmezken, eski bileşenlere olan yönelimin önümüzdeki aylarda da piyasa dengelerini sarsmaya devam edeceği belirtiliyor. Yapılan tahminlere göre, DDR2 bellek fiyatlarındaki yükseliş trendi 2026'nın 3. çeyreğinde de durmayacak ve bu periyotta fiyatlar yüzde 35 ile yüzde 40 civarında ek bir artış daha gösterecek. Küresel teknoloji üreticilerinin içine düştüğü bu ham madde ve bileşen çıkmazı, eski parça stoklarının değerini artırırken teknoloji tarihindeki en sıra dışı geri dönüş hikayelerinden birine zemin hazırlıyor.