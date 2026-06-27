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Kaynak: AA

Küresel piyasalar, hareketli geçen haftanın ardından şimdi kritik bir eşiğe odaklandı. Orta Doğu’daki gelişmeler, teknoloji sektöründeki maliyet tartışmaları ve ABD’den gelen verilerle dalgalanan piyasalarda, gözler gelecek hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Geçen hafta ABD-İran hattındaki diplomatik temaslar ve enflasyon endişeleri, yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımlara ilişkin beklentiler sık sık değişti. Özellikle çekirdek enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi, piyasalarda kısa süreli bir rahatlama sağladı.

Ancak bu tablo kalıcı olmadı. Faiz artırımı ihtimallerine yönelik beklentiler zayıflasa da tamamen ortadan kalkmadı. Uzmanlara göre şimdi tüm dengeleri değiştirebilecek yeni sinyal, istihdam verisinden gelecek.

Öte yandan teknoloji tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Artan çip maliyetleri ve yapay zekâ yatırımlarının oluşturduğu baskı, büyük şirketlerin fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olurken, bu durumun sektörde kârlılık tartışmalarını derinleştirebileceği konuşuluyor.

Küresel ölçekte faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi ise varlık fiyatlarında belirgin etkiler yarattı. Dolar güçlü seyrini korurken, altın fiyatlarında geri çekilme dikkat çekti. Petrol fiyatları ise jeopolitik gerilimin azalmasıyla düşüş eğilimine girdi.

ABD borsalarında karışık bir görünüm öne çıkarken, Avrupa ve Asya piyasalarında satış baskısı hissedildi. Özellikle teknoloji hisselerindeki oynaklık, küresel piyasalarda risk iştahını sınırladı.

Yeni haftada yalnızca ABD’den gelecek istihdam verisi değil, merkez bankası yetkililerinin mesajları ve Avrupa’daki enflasyon verileri de yakından izlenecek. Tüm bu gelişmeler, piyasaların yönü açısından belirleyici olabilir.

Yurt içinde ise yatırımcıların odağında enflasyon verileri yer alıyor. Açıklanacak rakamların, ekonomi politikalarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasalar için kritik hafta başlarken, yatırımcılar tek bir sorunun yanıtını arıyor: Yeni veriler, dengeleri hangi yöne çevirecek?