ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi paylaşıldı. Ekonomi piyasasının merakla beklediği veri saatler 16.30’u gösterdiği an açıklandı.

TARIM İSTİHDAM VERİSİ GELDİ

Piyasaların heyecanla beklediği veri saatlerin 16.30'u göstermesi ile belli oldu. Altın yatırımcıları için kritik olan veri öncesi nefesler tutuldu. Bugün açıklanan istihdam raporu piyasaların odağında oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam verisi için beklentiler 66B olarak belirtilmişti. 11 Şubat 2026 tarihinde açıklanan veri ise 130,00B olarak kaydedildi.

ALTINDA SON DURUM?

15.00’da 5 bin 115 dolara kadar yükselen ons altın, 16.30’da verinin açıkladığı dakikada 5 bin 88 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

Verinin gelmesiyle 5 bin 40 dolara kadar gerileyen ons altın, anlık olarak 5 bin 41 seviyelerinde duruyor.

Diğer veriler şu şekilde;