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Orta Doğu’da çatışmaların şiddetlenmesi ve taraflardan gelen açıklamaların belirsizliği artırması, piyasalarda risk iştahını zayıflatırken dalgalanmaların sürmesine neden oluyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARDA BELİRLEYİCİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirtirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise müzakerelerde somut ilerleme sağlanamadığını ifade etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran kaynaklı enflasyon baskısının kısa vadeli olacağını dile getirdi.

Jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilirken, bu durumun riskli varlıklardaki yükselişi kırılgan hale getirdiği belirtiliyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT SATIŞ

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik satış baskısı da piyasalardaki düşüşü derinleştiriyor. Broadcom’un yapay zeka gelir beklentisinin piyasa tahminlerinin altında kalması, sektördeki iyimserliği zayıflattı.

Şirketin hisseleri vadeli işlemlerde yüzde 11,8 değer kaybederken, bu gelişme yapay zeka rallisinin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

MAKRO VERİLER VE FED BEKLENTİLERİ

ABD’de özel sektör istihdamı mayısta 122 bin kişi artarak beklentileri aşarken, hizmet sektörü PMI verisi de 54,5 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

New York Fed Başkanı John Williams, para politikasının mevcut durumda uygun seviyede olduğunu belirterek faizlerde değişikliğe ihtiyaç görmediklerini ifade etti. Ancak güçlü veriler ve yüksek enerji fiyatları, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini destekliyor.

EMTİA VE KRİPTO PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Brent petrol fiyatı, ateşkes haberlerinin etkisiyle yüzde 1,1 düşüşle 96,2 dolar seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 4 bin 473 dolara yükseldi.

Kripto para piyasasında ise satış baskısı dikkat çekti. Bitcoin 61 bin 383 dolara gerileyerek son ayların en düşük seviyesine indi.

KÜRESEL BORSALAR DÜŞÜŞTE

ABD borsalarında dün Dow Jones yüzde 1,21, S&P 500 yüzde 0,74 ve Nasdaq yüzde 0,89 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da satış ağırlıklı seyir öne çıkarken, Almanya’da DAX 40 yüzde 1,31, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,71 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,40 geriledi.

Asya piyasalarında da düşüş eğilimi sürerken Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,5, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,1 değer kaybetti.

YURT İÇİ PİYASALAR DA GERİLEDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,65 düşüşle 13.965,65 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 45,9780 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik verilerin yön belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ifade ediyor.