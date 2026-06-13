Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Geçtiğimiz hafta küresel pay piyasaları; Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, ABD enflasyon verileri ve SpaceX'in yankı uyandıran halka arzıyla oldukça hareketli bir dönemi geride bıraktı. Yeni haftada ise yatırımcıların radarı, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel ölçekteki kritik faiz kararlarına çevrilmiş durumda.

ABD CEPHESİ: BARIŞ SİNYALLERİ, ENFLASYON VE SPACEX RÜZGARI

ABD/İsrail-İran savaşının yarattığı dalgalanmalar piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü İran ile bir anlaşmaya varıldığını ve bunun resmi bir törenle imzalanacağını açıklaması, risk iştahını artırdı. Ancak yatırımcıların bir kısmı, kesin sonuçları görene kadar "temkinli iyimserlik" pozisyonunu korudu.

Savaşın makroekonomik faturası ise verilerde kendini gösterdi. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 4,2 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek zirvesini gördü.

Enflasyon ve güçlü istihdam verileri, yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımını masada tutarken, barış ihtimalinin belirmesi bu beklentileri hafifletti. Piyasalar, aralık ayında yüzde 77 ihtimalle 25 baz puanlık bir artış fiyatlıyor. Bu hafta gözler, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın liderlik edeceği ilk toplantıda olacak. Faizin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın vereceği mesajlar piyasalardaki oynaklığı belirleyecek.

Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX, hisse başına 135 dolardan halka arz edildi. Nasdaq'ta hızla 176,52 dolara kadar tırmanan hisseler, ilk işlem gününü yüzde 19,2 artışla 160,95 dolardan tamamladı. Bu başarının diğer teknoloji devlerini de halka arz konusunda cesaretlendirmesi bekleniyor. Öte yandan, yapay zeka maliyetlerinin son kullanıcılar tarafından pahalı bulunması, teknoloji değerlemelerinde soru işaretleri yaratmaya başladı.

Barış beklentileriyle brent petrolün varili yüzde 6,5 düşüşle 86,1 dolara inerken, altın onsu yüzde 2,6 değer kaybıyla 4.217 dolara geriledi. New York borsası haftayı pozitif kapattı; Nasdaq yüzde 2,34, S&P 500 yüzde 0,65 ve Dow Jones yüzde 0,66 yükseldi.

Pazartesi sanayi üretimi; salı konut başlangıçları; çarşamba Fed faiz kararı ve Warsh'ın açıklamaları; perşembe işsizlik başvuruları. (Cuma günü piyasalar tatil.)

AVRUPA: ECB'DEN 21 TOPLANTI SONRA GELEN FAİZ ARTIŞI

Avrupa borsalarında Almanya dışında alıcılı bir tablo hakimdi. Geçtiğimiz haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 21 toplantı aradan sonra yaptığı 25 baz puanlık ilk faiz artırımı damga vurdu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz artışının temel nedeni olarak Orta Doğu'daki savaşın yarattığı küresel enflasyonist baskıları gösterdi. Bölgede "stagflasyon" (durgunluk içinde enflasyon) endişeleri giderek artıyor. Almanya'da fabrika siparişlerinin beklentilerin iki katı hızla düşmesi, Avrupa'nın lokomotif ekonomisinin 2. çeyrekte daralabileceği sinyallerini veriyor.

İtalya MIB 30 yüzde 3,22, Fransa CAC 40 yüzde 1,61 ve İngiltere FTSE 100 yüzde 1,01 yükselirken; Almanya DAX yüzde 0,55 geriledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmaları, Avro Bölgesi enflasyon ve sanayi üretimi verileri ile Almanya ÜFE rakamları yakından izlenecek.

ASYA: ÇİN HARİÇ NEGATİF SEYİR VE BOJ BEKLENTİSİ

Asya piyasalarında Çin pozitif ayrışırken, diğer büyük borsalarda satış baskısı öne çıktı. Gözler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 1995 yılından bu yana ilk defa politika faizini yüzde 1'e yükseltme ihtimaline çevrildi.

Japonya'da ÜFE'nin mayısta yüzde 6,3 artarak beklentileri aşması, BoJ'u daha sıkı bir para politikasına itebilir. Çin'de ise enflasyon yüzde 1,2 ile beklentilerin altında kalırken, savaş sonrası alternatif pazarlara yönelmenin etkisiyle dış ticaret fazlası 105,4 milyar dolar seviyesinde güçlü gerçekleşti.

Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,09 artış kaydederken; Japonya Nikkei 225 yüzde 0,85, Hong Kong Hang Seng yüzde 0,98 ve Güney Kore Kospi yüzde 0,45 düştü.

YURT İÇİ PİYASALAR: BIST 100 ZİRVEDE, TCMB SABİT BIRAKTI

Türkiye'de geride bıraktığımız hafta Borsa İstanbul'da (BIST) iyimser bir hava hakimdi. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,78 değer kazanarak 13.938,48 puandan kapanış yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Metinde, enerji fiyatlarındaki artışa rağmen enflasyonun ana eğiliminin mayısta bir miktar gerilediği vurgulandı.

Türkiye'nin cari açığı nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış cari açık Eylül 2025'ten bu yana ilk kez düşüş eğilimi göstererek 37 milyar dolara geriledi. Dolar/TL kuru ise haftayı 46,2690 seviyesinden kapattı.

Pazartesi bütçe dengesi ve sanayi üretimi; salı konut fiyat endeksi; perşembe konut satış verileri; cuma reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı izlenecek.