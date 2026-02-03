Değerli metallerdeki keskin gerilemeler, ABD hükümetinin kısmi kapanmasından kaynaklanan belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın sert faiz indirimlerine sıcak bakmayacağına dair beklentiler nedeniyle küresel piyasalar haftaya düşüşle başladı.

Ancak altın ve gümüşteki toparlanma ile açıklanan verilerin ABD ekonomisinin sağlamlığını teyit etmesi, azalan risk iştahını yeniden canlandırdı.ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını tamamen durdurduğunu, bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e indireceklerini, Hindistan'ın da buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra çekeceğini duyurdu.

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını ifade ederek, Modi'nin Rusya'dan petrol alımını kesmeyi ve Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul ettiğini açıkladı.

Hindistan'ın Moskova'dan petrol ithalatını sona erdirmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Trump, bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Trump, Hindistan'ın ABD'den enerji, teknoloji, tarım, kömür ve birçok alanda toplam 500 milyar dolarlık ürün alımı taahhüdünde bulunduğunu da ekledi.

Makro veri cephesinde, ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) açıkladığı ocak ayı imalat sanayi PMI'si 52,6 seviyesine yükselerek beklentileri aştı ve sektörde genişleme sinyali verdi.ABD'de federal hükümetin kısmi kapanması veri yayın takvimini aksattı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu, ocak ayı tarım dışı istihdam raporunun 6 Şubat'ta yayımlanmayacağını, JOLTS açık iş sayısı verisinin de ertelenmesi gerektiğini bildirdi.Bu arada ABD Temsilciler Meclisi'nin, Senato'dan geçen bütçe paketini 30 Ocak'ta oylaması bekleniyor.Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izleniyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomi güçlü ve işgücü piyasası dengelenmişken faiz indiriminin enflasyonu hedefe indirmeyi zorlaştıracağını, bu nedenle sabırlı davranılması gerektiğini belirtti.

Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed başkanlığına aday göstermesiyle para politikasına ilişkin belirsizlikler sürüyor. Bu süreçte Trump, ABD sanayisi için 12 milyar dolarlık "kritik mineral rezervi" projesini başlattıklarını açıkladı.

Amerikan şirketlerinin piyasa dalgalanmalarında kritik minerallerin tükenme riskiyle karşılaştığını hatırlatan Trump, "Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan zarar görmemesini sağlamak için Project Vault adıyla bilinecek bir girişimi başlatıyoruz." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı ise 2026 ilk çeyrek borçlanma tahminini 3 milyar dolar düşürerek 574 milyar dolara çekti.Fed, bankaların düşük faiz beklentisi, artan harcama ve yatırım talebi nedeniyle 2026'da kredi ihtiyacının yükseleceğini öngördü.

Ayrıca Elon Musk'ın SpaceX şirketinin, kendi yapay zeka girişimi xAI'yı bünyesine kattığı haberleri gündemde.Bu gelişmeler ışığında ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artarak yüzde 4,28'e, dolar endeksi ise yüzde 0,2 gerileyerek 97,4 seviyesine yerleşti.Kıymetli metaller, cuma ve dün yaşanan sert satışların ardından bugün toparlanma gösterdi.

Analistler, jeopolitik riskler, doların zayıflaması, Fed bağımsızlığına dair kaygılar ve Çin talebinin sürmesiyle altın ve gümüşteki yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.

Altının onsu yüzde 3,6 primle 4 bin 820 dolara, gümüşün onsu yüzde 4,6 artışla 83,7 dolara yükseldi.Brent petrol varil başına yüzde 0,6 düşüşle 65,8 dolardan işlem görüyor.