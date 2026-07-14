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Kaynak: AA

ABD dolarının başlıca para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi, yılın ilk yarısını yaklaşık yüzde 3 artışla 101,2 seviyesinde kapattı. Endeks, ikinci yarının ilk haftasında da güçlü görünümünü korudu.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife adımları ve Orta Doğu’da şubat sonunda artan gerilimler, doların güçlü seyrinde belirleyici oldu. ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası artan çatışmalar, küresel ekonomik beklentileri yeniden şekillendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ ENDİŞESİ

Küresel enerji arzının kritik noktalarından Hürmüz Boğazı’nda yaşanan riskler, petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı. Bu durum enflasyon baskılarını artırarak merkez bankalarının daha sıkı para politikalarına yönelmesine neden oldu.

FED’DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, 2027 için de yeni artış ihtimalleri fiyatlanıyor. Yeni başkan Kevin Warsh döneminde sıkı para politikası beklentileri öne çıkıyor.

DOLAR/YEN 40 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Doların küresel güçlenmesiyle dolar/yen paritesi 29 Haziran’da 161,95 seviyesine çıkarak Temmuz 1986’dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Bu gelişme, doların küresel piyasalardaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞ

Güçlü dolar karşısında avro/dolar paritesi 24 Haziran’da 1,13 seviyesine gerileyerek Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Parite, yılın ilk yarısını 1,1422 seviyesinde tamamladı.

ENDEKS 100 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE TUTUNDU

Yıla 98,2 seviyesinden başlayan dolar endeksi, 24 Haziran’da 101,8 seviyesine kadar yükseldi. Haftayı yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde tamamlayan endeks, 100 seviyesinin üzerindeki güçlü duruşunu sürdürdü.