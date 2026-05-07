Orta Doğu’da kalıcı barış ihtimalinin güçlenmesi, finansal piyasalarda yeni bir iyimserlik dalgası oluşturdu. ABD ve İran’dan zaman zaman gelen sert açıklamalara rağmen diplomatik sürecin devam etmesi, yatırımcıların “anlaşma ihtimali” beklentisini canlı tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan görüşmelerin son 24 saatte “çok verimli” geçtiğini ve anlaşma ihtimalinin “yüksek” olduğunu söyledi. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerine ilişkin hazır oldukları mesajını verirken, karşılıklı söylemler piyasalar tarafından yakından izleniyor.

PETROL 100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Barış beklentileri ve arz güvenliğine yönelik iyimserlik, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrol, son 6 işlem gününün ardından ilk kez 100 doların altına gerileyerek günü yüzde 7,8 düşüşle 100,4 dolardan tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, küresel enflasyon görünümüne ilişkin baskıların hafiflemesi ve merkez bankalarının “şahin” adımlarına yönelik endişelerin azalması açısından da önem taşıyor.

ABD İSTİHDAMI VE FED BEKLENTİLERİ

ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisi, beklentileri karşılamasa da iş gücü piyasasında toparlanma eğilimine işaret etti. Nisan ayında özel sektör istihdamı 109 bin kişi artarken, önceki ay bu rakam 62 bin olmuştu.

Veriler, ABD ekonomisinin dirençli kaldığına işaret ederken, Fed’in enflasyon ve resesyon arasındaki politika ikilemini bir miktar hafifletebileceği değerlendiriliyor.

WALL STREET YÜKSELDİ, AMD HİSSELERİ UÇTU

ABD borsalarında güçlü risk iştahı dikkat çekti. S&P 500 yüzde 1,46, Nasdaq Composite yüzde 2,03 ve Dow Jones Industrial Average yüzde 1,24 yükseldi.

Kurumsal tarafta ise çip üreticisi Advanced Micro Devices güçlü bilançosuyla yüzde 18,6 değer kazandı.

AVRUPA’DA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Avrupa borsaları da enerji maliyetlerindeki düşüş beklentisi ve barış umutlarıyla yükseldi. Endekslerde sert primler görüldü:

FTSE 100: %2,15

DAX 40: %2,12

CAC 40: %2,94

FTSE MIB 30: %2,35

ASYA BORSALARINDA REKORLAR

Asya piyasalarında da risk iştahı güçlü seyretti. Japonya ve Güney Kore borsaları tarihi zirvelerini test etti.

Nikkei 225 yüzde 5,7 yükselirken, KOSPI sınırlı artışla işlem gördü. Hong Kong ve Çin borsalarında da pozitif seyir izlendi.

TÜRKİYE’DE BIST 100 REKOR KIRDI

Borsa İstanbul’da ise güçlü yükseliş dikkat çekti. BIST 100 günü yüzde 2,91 artışla 14.917,43 puandan tamamlayarak rekor seviyeye ulaştı.

Dolar/TL 45,23 seviyelerinde işlem görürken, yatırımcıların odağı küresel veri akışı ve Türkiye’deki ekonomik zirvelere çevrildi.