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Kaynak: AA

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla yükselişe geçti. Spot piyasada altının ons fiyatı, TSİ 10.50 itibarıyla yüzde 2,48 artışla 4 bin 315 dolar seviyesinden işlem gördü.

Değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 70 dolar seviyesini aştı.

YÜKSELİŞİN ARKASINDA “BARIŞ MUTABAKATI” VAR

Piyasalardaki hareketliliğin temel nedeni olarak, ABD ile İran arasında sağlanan ve bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedefleyen barış mutabakatı gösterildi. Anlaşmanın, küresel petrol sevkiyatının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin yeniden açılmasını da kapsadığı belirtildi.

ENERJİ KRİZİNDEN ENFLASYONA UZANAN ETKİ

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel petrol fiyatlarını yükseltmiş ve enflasyon endişelerini artırmıştı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında da sert kayıplara yol açmış ve ons altın Şubat’tan bu yana yüzde 19’dan fazla gerilemişti.

Enerji maliyetlerindeki artış, küresel enflasyonu yukarı taşırken ABD’de enflasyonun yüzde 4,2 ile son üç yılın zirvesine çıkmasına neden olmuştu.

FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Artan enflasyon ve güçlü istihdam verileri, merkez bankalarının faiz indirimine gitmeyeceği hatta faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmişti. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmuştu.

Ancak son barış anlaşmasıyla birlikte piyasalarda beklentiler tersine döndü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz artırma olasılığı, geçen haftaki yüzde 69 seviyesinden yüzde 48’e geriledi.

UZMANLARDAN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Analistler, barış haberlerinin kısa vadede altın fiyatlarını desteklediğini ancak küresel makroekonomik risklerin devam etmesi nedeniyle yükselişin sınırlı ve temkinli olabileceğini belirtiyor.