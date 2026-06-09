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İsrail ve İran arasında barış görüşmelerini tehdit eden saldırılar sonrası oluşan satış baskısı, çatışmaların kontrolden çıkmayacağı beklentisinin güçlenmesiyle zayıfladı. Tarafların uzlaşma sürecini riske atacak adımlara ara vermesi, riskli varlıklara talebi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinin olumlu ilerlediğini belirterek, “Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız.” açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, olası bir bölgesel savaş durumunda İsrail’in yalnız kalabileceği uyarısını yineledi.

PETROL GERİLEDİ, TAHVİL FAİZLERİ DENGELENDİ

Gerilimin azalmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı 93,4 dolara kadar geriledikten sonra yeni günde yüzde 1,1 düşüşle 92,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise önceki gün yüzde 4,59 seviyelerini görmesinin ardından yeni işlem gününde yüzde 4,56 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi de gerilimin azalmasıyla birlikte hafif geri çekildi. Cuma günü 100 seviyesinin üzerine çıkan endeks, yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 99,9 seviyesine geriledi.

YAPAY ZEKA VE HALKA ARZ RÜZGARI

ABD’de teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik ilgi sürüyor. Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in planlanan halka arzı yatırımcıların odağında yer alırken, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın da halka arz için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Olası halka arzın şirket değerini 1 trilyon doların üzerine taşıyabileceği beklentisi, teknoloji hisselerine olan ilgiyi artırdı.

Çip üreticilerinde de güçlü yükselişler görüldü. Micron Technology hisseleri yüzde 10’a yakın artarken, Broadcom yaklaşık yüzde 3 ve Nvidia yüzde 2 değer kazandı.

Bu gelişmelerle ABD borsalarında S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Nasdaq endeksi yüzde 0,86 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 geriledi. ABD vadeli endeks kontratları ise güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında jeopolitik risklerin etkisiyle temkinli görünüm sürüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki yükseliş risk iştahını desteklerken, endekslerde karışık bir seyir izlendi.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 yükselirken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 geriledi.

Öte yandan Almanya’da fabrika siparişlerinin beklentilerin üzerinde düşmesi, ekonomide daralma endişelerini artırdı.

ASYA BORSALARINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Asya piyasalarında ise genel olarak pozitif bir seyir öne çıktı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 7,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Çin’de açıklanan verilere göre mayıs ayında dış ticaret fazlası 105,4 milyar dolar oldu. İhracat yüzde 19,4, ithalat ise yüzde 27,4 arttı.

YURT İÇİNDE BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,22 değer kazanarak 13.860,59 puandan kapanırken, VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,12 geriledi.

Dolar/TL ise günü 46,1060 seviyesinden tamamlarken, yeni günde 46,1150 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KRİTİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise Almanya ve ABD’den gelecek verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya dış ticaret dengesi

09.00 Almanya sanayi üretimi

15.30 ABD dış ticaret dengesi

17.00 ABD toptan eşya stokları

17.00 ABD ikinci el konut satışları

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puan direnç, 13.700 ve 13.600 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.