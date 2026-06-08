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ABD/İsrail-İran hattında karşılıklı saldırıların yoğunlaşmasıyla bölgede gerilim yeniden tırmandı. 8 Nisan’da sağlanan ateşkes sonrası görece sakin seyreden süreç, İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırılarıyla yeniden alevlendi.

İsrail, İran’ın balistik füze saldırılarına karşılık olarak ülkedeki bazı hedeflere yönelik hava operasyonları düzenlediğini açıkladı. ABD cephesinden doğrudan bir askeri müdahale açıklaması gelmezken, çatışmaların ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasında sürdüğü görülüyor.

Artan gerilim, kısa vadede diplomatik çözüm beklentilerini zayıflatırken, küresel piyasalarda risk algısını da yükseltti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI

Jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 96 dolara kadar çıkarken, yüzde 3,4 artışla 95,2 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendirilirken, bu durum merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri de etkiliyor.

ABD ekonomisinin güçlü görünümünü koruması ve artan enflasyon riskleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha uzun süre sıkı para politikası izleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda gelecek yıl sonuna kadar faiz indirimi öngörülmüyor.

ALTIN GERİLEDİ, DOLAR GÜÇ KAZANDI

Artan tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,58’e yükselerek son haftaların en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar endeksi 100 seviyesini aşarken, altının ons fiyatı 4 bin 300 dolara gerileyerek yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın şu sıralarda 4 bin 310 dolar civarında işlem görüyor.

ABD VE AVRUPA VADELİ PİYASALARI NEGATİF

Söz konusu gelişmelerle ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya negatif başladı. Avrupa tarafında da benzer bir görünüm hakim.

Enerji ithalatına bağımlı Avrupa ekonomileri açısından artan petrol fiyatları önemli bir risk unsuru olarak öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu hafta açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor. ECB’nin faizleri 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jeopolitik risklerin artması teknoloji hisselerinde satış baskısı yaratırken, değerli metallerdeki düşüş madencilik hisselerini de olumsuz etkiledi.

ASYA BORSALARINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD’deki satış eğilimi Asya piyasalarına da yansıdı. Japonya ve Güney Kore borsalarında sert düşüşler görülürken, yatırımcıların özellikle teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik temkinli yaklaşımı dikkat çekti.

Kapanışa yakın verilere göre Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 6,2, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,1, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 değer kaybetti.

Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 büyümesine rağmen beklentilerin altında kalırken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımı beklentileri de piyasalarda baskı oluşturdu.