Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) bu hafta açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Özellikle ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin haber akışı, risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İran’la müzakere yapmak üzere İslamabad’a gitmesi planlanan ABD heyetinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Heyette, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner yer alıyordu.

ABD basınında çıkan haberlere göre ise İran, müzakerelerde ilerleme sağlamak adına Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve çatışmaların sonlandırılmasını önerdi. Nükleer müzakerelerin ise daha sonraki aşamaya bırakılması gündemde. Bu gelişmeler, piyasalarda kısa süreli iyimserlik yaratarak risk iştahını destekledi.

FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasaların ana gündem maddesi ise bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı. Para piyasalarında, Fed’in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle artan enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oluyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, bankanın gelecek döneme ilişkin yol haritası açısından kritik önem taşıyor. Bu toplantı aynı zamanda Powell’ın görev süresi dolmadan önceki son FOMC toplantısı olacak.

ABD PİYASALARI VE ŞİRKET BİLANÇOLARI

ABD borsaları geçtiğimiz haftayı karışık seyirle tamamladı. Yeni haftaya ise vadeli kontratlar pozitif başladı. Yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak büyük şirket bilançoları da bulunuyor.

Öne çıkan şirketler arasında:

Visa

Amazon

Meta

Microsoft

Alphabet

Apple

yer alıyor.

Tahvil piyasalarında alıcılı seyir dikkat çekerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3 seviyesine geriledi. Dolar endeksi ise hafif düşüşle 98,4 seviyesinde dengelendi.

Emtia tarafında:

Altın ons fiyatı 4.730 dolar

Brent petrol varil fiyatı 100,4 dolar

seviyelerinde işlem görüyor.



AVRUPA VE ASYA PİYASALARINDA GÖRÜNÜM

Avrupa borsaları haftaya temkinli başlarken, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını bekliyor. Her iki bankanın da faizleri sabit tutması bekleniyor.

Asya tarafında ise Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıktı. Özellikle teknoloji ve yarı iletken hisselerinde güçlü yükselişler dikkat çekti.



BORSA İSTANBUL VE YURT İÇİ GELİŞMELER

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,51 yükselişle 14.409 puandan tamamladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay piyasalarında açığa satış yasağının 8 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı.

DOLAR/TL KURU İSE YENİ HAFTAYA 45,02 SEVİYESİNDE BAŞLADI

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde:

14.300 ve 14.200 seviyelerinin destek

14.500 ve 14.600 seviyelerinin direnç

konumunda olduğunu belirtiyor.