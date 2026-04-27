Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) bu hafta açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Özellikle ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin haber akışı, risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İran’la müzakere yapmak üzere İslamabad’a gitmesi planlanan ABD heyetinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Heyette, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner yer alıyordu.
ABD basınında çıkan haberlere göre ise İran, müzakerelerde ilerleme sağlamak adına Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve çatışmaların sonlandırılmasını önerdi. Nükleer müzakerelerin ise daha sonraki aşamaya bırakılması gündemde. Bu gelişmeler, piyasalarda kısa süreli iyimserlik yaratarak risk iştahını destekledi.
FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Piyasaların ana gündem maddesi ise bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı. Para piyasalarında, Fed’in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle artan enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oluyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, bankanın gelecek döneme ilişkin yol haritası açısından kritik önem taşıyor. Bu toplantı aynı zamanda Powell’ın görev süresi dolmadan önceki son FOMC toplantısı olacak.
ABD PİYASALARI VE ŞİRKET BİLANÇOLARI
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı karışık seyirle tamamladı. Yeni haftaya ise vadeli kontratlar pozitif başladı. Yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak büyük şirket bilançoları da bulunuyor.