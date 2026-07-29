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Kaynak: AA

Orta Doğu’da yeniden tırmanan gerilim piyasaları baskı altına alıyor. ABD’li bir yetkilinin İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne gönderdiği 4 balistik füzenin engellendiğini açıklaması ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Irak’ın doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurması tansiyonu yükseltti. İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini hedef aldığını bildirmesi ise petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Artan gerilimle birlikte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,9 yükselerek 84,5 dolar seviyesine çıktı. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Öte yandan yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler ve ABD’nin Çin yapımı insansı robotlara yönelik yasak hazırlığı, ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği beklentisini güçlendirdi.

Piyasaların ana gündemi ise Fed’in faiz kararı. Para piyasalarında temmuz toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı beklentisi öne çıkarken, olası şahin mesajların dolar ve tahvil faizlerinde yükselişi destekleyebileceği değerlendiriliyor. Buna karşın daha güvercin bir duruş, riskli varlıklara alım getirebilir.

ABD’de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,61 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,3’e geriledi. Altının ons fiyatı ise 4 bin 28 dolar seviyesinde dengelendi.

New York borsasında çip şirketlerindeki sert satışlar dikkat çekti. Micron Technology yüzde 8,9, AMD yüzde 8,2 ve Applied Materials yüzde 7,8 değer kaybetti. Buna karşılık Coca-Cola hisseleri yüzde 5, Boeing yüzde 4,8 ve Sherwin-Williams yüzde 8,3 yükselerek kayıpları sınırladı. Endeksler tarafında Dow Jones yüzde 1,03 ve S&P 500 yüzde 0,21 artarken, Nasdaq yüzde 0,22 geriledi.

Avrupa borsalarında bilanço iyimserliği öne çıktı. Unilever hisseleri yüzde 8, Safran yüzde 2,9 yükselirken, ASML yüzde 2,9 geriledi. İngiltere FTSE 100 yüzde 0,83, Almanya DAX 40 yüzde 0,41 ve Fransa CAC 40 yüzde 0,63 artış kaydederken, İtalya FTSE MIB 30 yüzde 0,69 düştü.

Asya piyasalarında ise teknoloji hisselerindeki satış baskısı derinleşti. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 2,9, Güney Kore Kospi yüzde 1,3 ve Çin Şanghay endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Hong Kong Hang Seng yüzde 1,4 yükseldi.

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,63 düşüşle 13.687,86 puandan tamamlarken, dolar/TL 47,3790 seviyesinde günü kapattı ve yeni günde 47,3940 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, piyasaların yönü açısından Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının belirleyici olacağını vurgularken, BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.