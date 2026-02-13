Şirket açıklamasında, kamera tabanlı ileri sürücü destek sistemleri (ADAS), sürücü takip sistemleri (DMS), 360 derece görüş çözümleri (SVC) ile stereo kamera sistemleri sayesinde araçların çevresini güvenilir ve anlık olarak algılayabildiğini vurguladı.

12 milyon doları aşan yatırım desteğiyle gelişimini sürdüren Büyütech, program sayesinde küresel ölçekte büyüme yolunda önemli bir aşama kaydetti.

Ankara’daki ODTÜ Teknokent AR-GE merkezi ve Kocaeli Bilişim Vadisi’ndeki IATF 16949 belgeli üretim tesisiyle otomotiv sektörünün standartlarına uygun olarak yıllık 1 milyondan fazla akıllı kamera üretme kapasitesine ulaştı.

Büyütech Kurucu Ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş, seçilmenin teknoloji geliştirme ile ölçeklenme sürecinde kritik bir eşik anlamına geldiğini ifade ederek, “AR-GE’den üretime uzanan entegre yapımızla, küresel pazarlarda rekabet edebilen yerli algılama teknolojileri geliştiriyoruz. Bu program kapsamında elde edeceğimiz stratejik desteklerle, uluslararası büyüme hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

YÜKSEK GÜVENİLİRLİK İSTEYEN ALGILAMA ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYOR

ODTÜ kökenli mühendisler Ömer Orkun Düztaş ile Alparslan Işıklı’nın 2011’de kurduğu Büyütech, kamera tabanlı algılama teknolojilerinde Türkiye’den dünyaya açılan derin teknoloji şirketleri arasında konumlanıyor. AR-GE’den seri üretime bütünleşik modeli sayesinde mobilite, savunma ve endüstriyel sektörlerde güvenilir algılama sistemleri sunuyor.

10Stratejik işbirlikleri ve teknoloji odaklı uzun soluklu yaklaşımıyla ilerleyen firma, Farplas, Ford Otosan, Isuzu, Kros Otomotiv, Maxis ve APY Ventures gibi yatırımcı ve ortaklardan oluşan ağ sayesinde toplam 12 milyon doların üstünde yatırım topladı. Bu ekosistem, teknoloji geliştirme ve küresel büyüme gücünü artırıyor.

Donanım, gömülü yapay zeka ile sistem mimarisini bütünleşik mühendislik anlayışıyla yöneten Büyütech, Edge-AI tabanlı algılama ürünleri ve kamera odaklı sensör mimarileri üzerine çalışıyor. Şirket, yakın gelecekte mühendislik ve üretim altyapısını dünya çapında genişletmeyi ve Turcorn 100 Programı’nın sunduğu stratejik imkanlarla uluslararası büyümesini ivmelendirmeyi planlıyor.