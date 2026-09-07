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Düşük doğurganlık ve artan yaşam süresinin etkisiyle küresel ölçekte belirginleşen bu demografik kırılmanın önümüzdeki yıllarda daha da derinleşmesi bekleniyor.

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun "An Aging World: 2025" başlıklı raporu, küresel nüfustaki yaş grupları arasındaki dengenin kalıcı biçimde değiştiğini ortaya koydu. Verilere göre 65 yaş ve üzerindeki bireylerin oranı, kaydedilen veriler çerçevesinde ilk kez 5 yaş ve altındaki çocukların oranının üzerine çıktı.

KÜRESEL YAŞLANMA HIZ KAZANIYOR

Raporda sunulan projeksiyonlara göre, 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam dünya nüfusundaki payının 2025 yılında yüzde 10,5 seviyesindeyken, 2060 yılına gelindiğinde yüzde 19,6'ya ulaşacağı öngörülüyor. Günümüzde yaklaşık her 10 kişiden birini oluşturan ileri yaş grubunun, 2060'ta her 5 kişiden birini temsil edeceği hesaplanıyor.

NÜFUS ARTIŞININ MERKEZİNDE YAŞLILAR VAR

Dünya nüfusunun 2025-2060 döneminde 8 milyardan 10 milyar seviyesine çıkması bekleniyor. Toplamda yaşanacak yaklaşık 2 milyarlık artışın 1,148 milyarlık bölümünün 65 yaş ve üzerindeki bireylerden kaynaklanacağı belirtiliyor. Düşük doğurganlık oranları nedeniyle 0-19 yaş grubundaki nüfusun ise bu süreçte büyük oranda sabit kalacağı tahmin ediliyor.

DOĞURGANLIK VE ÇİN ÖRNEĞİ

Yaşlanma sürecinin ana nedenlerinden biri olarak doğum oranlarındaki gerileme gösteriliyor. Araştırmaya göre dünya genelindeki ülkelerin yüzde 71'inde doğurganlık hızı, nüfusun yenilenme eşiği kabul edilen kadın başına 2,1 çocuk sınırının altında seyrediyor. Çin'de kadın başına düşen doğum sayısının 2023 yılında 1,06 seviyesine kadar düşmesi, bu eğilimin dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.

Ömür süresinin uzaması ve genel sağlık koşullarının iyileşmesi de yaşlı nüfusun oranını artıran bir diğer temel unsur olarak öne çıkıyor. Bütün yaş gruplarında ölüm oranlarının düşmesiyle birlikte bireylerin daha uzun, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürdüğü kaydediliyor.