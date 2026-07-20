Kaliforniya merkezli Xona Space Systems, alçak Dünya yörüngesinde (LEO) kuracağı yeni nesil Pulsar uydu takımyıldızı ile küresel konumlandırma teknolojilerinde yeni bir dönem başlatıyor. Mevcut GPS sinyallerinden yaklaşık 100 kat daha güçlü sinyal kapasitesine sahip olacak bu yeni sistem; yoğun kentsel alanlarda, binaların iç kısımlarında ve sinyal parazitlerinin yoğun yaşandığı bölgelerde çok daha güvenilir bir altyapı sunacak. Şirketin takvimine göre ilk 6 üretim uydusu Ekim 2026'da uzaya fırlatılacak ve erken hizmet dönemi 2027 yılında başlayacak. Toplamda 258 uydudan oluşması planlanan Pulsar takımyıldızı tamamlandığında, yeryüzündeki konumlar santimetre seviyesinde bir doğrulukla tespit edilebilecek.

KAPALI ALANLARDA BİLE ETKİLİ ÇÖZÜM

Günümüzde kullanılan GPS, Galileo, GLONASS ve BeiDou gibi yerleşik navigasyon sistemleri, yaklaşık 20 bin kilometre yükseklikteki orta Dünya yörüngesinde görev yapıyor. Bu mesafe nedeniyle yeryüzüne ulaşana kadar gücünü kaybeden sinyaller, siber saldırılara ve karıştırma girişimlerine karşı savunmasız kalıyor. Xona'nın birkaç yüz ila bin kilometre yükseklikte konumlandıracağı LEO tabanlı uyduları ise mesafenin kısalığı sayesinde çok daha güçlü sinyaller iletebiliyor. Yüksek hareket kabiliyetine sahip bu uydular, hem hassas konumlandırma süresini kısaltıyor hem de dış müdahalelere karşı direnç gösteriyor. Sistemin kısa vadede GPS'in yerini tamamen alması yerine, mevcut yapılarla entegre bir hibrit sistem oluşturması öngörülüyor.

TEST UYDUSUNDAN BAŞARILI SONUÇLAR

Xona'nın 2025 yılında uzaya gönderdiği Pulsar-0 test uydusu, denemelerde sinyal karıştırıcıların olumsuz etkisini yüzde 95 oranında azaltmayı başardı. Ayrıca yapılan yazılım geliştirmeleri sayesinde konum doğruluğu 4,2 santimetreden 1,5 santimetreye kadar düşürüldü. Yalnızca konumlandırma değil, hassas zamanlama hizmeti de sunacak olan sistem; finans, telekomünikasyon, ulaşım ve veri merkezleri gibi sektörlere 10 nanosaniye hassasiyetinde zaman referansı sağlayacak. İlk aşamada savunma sanayii ve devlet kurumlarına hizmet vermesi beklenen uyduların büyük bölümü, bünyesinde eski SpaceX mühendislerini de barındıran şirketin Burlingame'deki kendi tesislerinde üretiliyor.

MEVCUT GPS ALICILARIYLA UYUMLU ÇALIŞACAK

Pulsar sisteminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, mevcut navigasyon donanımlarıyla geriye dönük uyumluluk göstermesi olarak öne çıkıyor. Sinyallerini halihazırda kullanımda olan L1 ve L5 bantlarına uygun tasarlayan Xona, kullanıcı cihazlarının büyük bir donanım değişikliğine ihtiyaç duymadan, yalnızca küçük yazılım güncellemeleriyle bu teknolojiyi desteklemesini hedefliyor. Sektörde benzer projeler yürüten rakipleri bulunsa da Xona, mevcut ekosisteme kolay entegre olabilme avantajıyla yeni nesil uydu navigasyonunun yaygınlaşma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.