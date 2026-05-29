Küresel ana akım medyanın haber dilinde Filistinlilerin temsilini mercek altına alan "Küresel Medyada Filistinliler" başlıklı dosya haberin üçüncü bölümü yayımlandı. İncelemede; Gazze Şeridi'ne yönelik askeri harekatını sürdüren İsrail'in, uluslararası medya kuruluşları tarafından nasıl bir mağduriyet ve savunma anlatısı üzerinden yansıtıldığı detaylarıyla ele alındı.

Rapora göre İsrail yönetimleri, uzun yıllardır uluslararası siyasette elde ettikleri ayrıcalıklı konumu "kurban" rolüyle pekiştirirken, küresel medya bu imajın yerleşmesinde belirleyici bir işlev gördü. Ana akım medya, İsrail'in askeri eylemlerini çoğunlukla "meşru müdafaa" ve "terörle mücadele" çerçevesinde izleyicilerine aktardı.

SÖYLEMLERLE ALGI YÖNETİMİ VE KELİME TERCİHLERİ

7 Ekim 2023'te yaşanan gelişmelerin ardından küresel medyanın kullandığı dil, İsrail’in savunmasız ve sürekli tehdit altında olduğu algısını tahkim etti. Süreçte İsraillilerin kişisel hikayeleri uzun süre ve geniş ayrıntılarla gündemde tutulurken; Filistinliler için kullanılan dil onları "terörist" ve "barbar" gibi etiketlerin gölgesinde bıraktı, yaşanan insani dramı ise arka plana itti.

The Economist Örneği: Derginin 23-29 Mart 2024 tarihli sayısında "İsrail Yalnız" manşeti tercih edilerek, ülkenin sürekli bir yok olma tehdidi altında olduğu vurgulandı ve yürütülen askeri operasyonlar "meşru savunma savaşı" olarak nitelendirildi.

New York Times Sızıntısı: Gazete yönetiminin çalışanlarına gönderdiği bir iç yazışmada; İsrail’in askeri eylemleri tanımlanırken "soykırım", "etnik temizlik", "katliam" ve "işgal edilmiş bölge" gibi terimlerin kullanılmaması yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

"HAMAS’I KINIYOR MUSUNUZ?" SORGULAMASI

Medya kuruluşlarının, Filistin'e destek veren isimleri canlı yayınlarda ve röportajlarda sürekli "Hamas'ı kınıyor musunuz?" ya da "Hamas şiddetini eleştiriyor musunuz?" sorularıyla baskı altına aldığı görüldü. Muhatapları doğrudan savunma pozisyonuna zorlayan bu yaklaşım, Filistin'in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot, İngiliz İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn ve eski Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varoufakis gibi isimlere karşı bir araç olarak kullanıldı.

Büyükelçi Zomlot'un, kendisine yöneltilen ısrarlı sorulara "İki milyon Filistinli 16 yıldır Gazze'de rehin tutuluyor. İsrailli yetkililere bunu hiç sordunuz mu?" yanıtını vermesi üzerine, hem CNN hem de Sky News kanalları yayını "Zomlot, Hamas'ı kınamayı reddetti" başlığıyla servis etti. Bu durum, gazetecilik pratiğinin tarafsız bir sorgulamadan ziyade, Filistin yanlısı sesleri gayrimeşru gösterme aracına dönüştüğünü gösterdi.

ELEŞTİRİLERE "ANTİSEMİTİZM" ETİKETİ

İsrail yönetiminin askeri operasyonlarına yöneltilen eleştiriler, ana akım medya vasıtasıyla "antisemitizm" (Yahudi karşıtlığı) veya "terör destekçiliği" olarak etiketlendi. Bu doğrultuda; "Nehirden denize Filistin" sloganı, kefiye kullanımı ve Filistin bayrağını sembolize eden karpuz görselleri doğrudan Yahudi düşmanlığı ile ilişkilendirildi.

İsrail'in politikasını eleştiren Yahudi aktivistler, sanatçılar ve iklim aktivisti Greta Thunberg gibi küresel figürler de bu suçlamaların hedefi oldu. İsrail yanlısı lobilerin hazırladığı, antisemitizmin yükselişte olduğunu öne süren raporlar medya tarafından sorgulanmaksızın geniş kitlelere ulaştırıldı. Bu durum, birçok ülkede Filistin’e destek veren sivil topluma yönelik baskıların artmasına, ifade ve gösteri özgürlüğünün kısıtlanmasına zemin hazırladı.