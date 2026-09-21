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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX'in sınır ötesi telekomünikasyon hizmetleri sunabilmesi adına yaptığı başvuruyu resmen onayladı. Alınan bu yetki belgesi, Starlink Mobile altyapısının ABD sınırları dışına taşınarak küresel çapta yaygınlaşmasının önünü açıyor. Şirket; Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki iştirakleri üzerinden yeni nesil bağlantı çözümlerini geniş bir coğrafyaya ulaştırmayı hedefliyor. Bu gelişme, uydu interneti ağının doğrudan akıllı telefonları kapsayan küresel bir mobil şebekeye dönüştürülmesi vizyonunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ NESİL UYDULARLA 5G HIZINDA BAĞLANTI

Halen ABD'de T-Mobile ortaklığıyla T-Satellite ismi altında sunulan hizmet, karasal baz istasyonlarının yetersiz kaldığı noktalarda standart telefonların doğrudan uydulara bağlanmasına olanak tanıyor. Mevcut altyapıyı yeni nesil uydularla yenilemeyi planlayan şirket, uzayda adeta birer baz istasyonu gibi çalışacak sistemler sayesinde kullanıcılara 150 Mbps'ye varan veri transfer hızları sunmayı amaçlıyor. Bu yükseltme sayesinde servisin yalnızca acil durum mesajlaşmalarıyla sınırlı kalmayıp tam kapsamlı bir iletişim ağına dönüşmesi bekleniyor.

GELENEKSEL OPERATÖRLERE KÜRESEL RAKİP GELİYOR

Yerel telekomünikasyon ortaklıklarıyla ilerleyen şirket, uzun vadede Starlink Mobile servisini bağımsız bir küresel mobil operatör konumuna getirmeyi amaçlıyor. Dünya genelindeki geniş uydu ağı sayesinde tek bir abonelik paketiyle küresel ölçekte kesintisiz erişim sunulması hedefleniyor. Uluslararası genişleme adımları kapsamında Japonya merkezli KDDI ile iş birliğine gidilirken, açıklanan V2 sürümünün önceki jenerasyona kıyasla 100 kat daha yüksek veri yoğunluğu sağlayarak sesli aramalar ve yüksek kaliteli video akışlarını doğrudan uydular üzerinden destekleyeceği belirtiliyor.